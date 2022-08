3 Der Waldboden hatte sich auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern entzündet. Foto: Freiwillige Feuerwehr Neuweiler

Simmersfeld-Aichhalden/Neuweiler-Hofstett - Die Feuerwehr-Abteilungen Simmersfeld und Aichhalden/Oberweiler wurden am Samstagnachmittag zu einem Flächenbrand im Schindelhart, an der Verbindungsstraße zwischen Hofstett und Aichhalden, gerufen. Außerdem war die Abteilung Neuweiler samt Drohnengruppe alarmiert worden, zudem kamen Einsatzkräfte aus Nagold und Altensteig hinzu.

Wie Simmersfelds Bürgermeister Jochen Stoll mitteilt, war in diesem Gebiet schon einige Tage zuvor Brandgeruch wahrgenommen worden. Ein Grund dafür ließ sich allerdings nicht ermitteln – selbst der Einsatz einer Drohne der Neuweiler Feuerwehr am Samstagvormittag war ergebnislos geblieben. Nach einer weiteren Meldung am Samstagnachmittag kontrollierte die Feuerwehr das weitläufige Areal erneut und stieß schließlich auf den Brandherd.

Blitz entzündet Tanne

Offenbar war schon Tage zuvor eine Tanne vom Blitz getroffen worden. Dies legten zumindest weiträumig verstreute Holzteile nahe. Dabei sei der Wipfel abgesprengt worden und die Tanne habe sich im Stamm in mehreren Metern Höhe entzündet, erklärt der Simmersfelder Schultes. Auch der Waldboden habe sich entzündet, allerdings habe sich dort das Feuer im Moos über dem steinigen Boden nur sehr langsam ausgebreitet. Am Samstagnachmittag sei es dann durch den starken Wind zur Durchzündung und somit zu einer starken Rauchentwicklung auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern gekommen.

Die Simmersfelder Feuerwehr konnte mit ihren Fahrzeugen nur bis auf etwa 300 Meter an den Brand heranfahren. Der Rest der Strecke musste zu Fuß bewältigt werden. Auch die Schlauchverlegung musste "von Hand" erfolgen.

Landwirte unterstützen Löschwasser-Transport

Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurden an der Straße zwei Löschwasserbehälter eingegraben. Von dort aus wurden die beiden Löschfahrzeuge im Wald mit Wasser gespeist, um dann die sechs C-Rohre, die im Löscheinsatz waren, zu versorgen. Um das Wasser an die Behälter zu bringen, hatten sich zeitweise bis zu zehn Landwirte mit ihren Güllefässern eingefunden. Diese sorgten im Pendelverkehr für eine stetige Wasserversorgung. Gefüllt werden konnten die Fässer an der Hochdruckleitung in Hofstett, um dann im Ringverkehr wieder über Aichhalden an die Einsatzstelle zu gelangen. Unterstützt wurden die Bauern dabei mit einem Tanklöschfahrzeug aus Nagold mit 5000 Litern Fassungsvermögen und einem Wasseranhänger aus Altensteig mit 12 000 Litern.

Suche mit Schaufeln und Hacken

Nachdem sie den Waldboden grob abgelöscht hatten, fällten die Brandbekämpfer die Tanne und löschten sie vollends. Sodann konnte der Waldboden mit Schaufeln und Hacken nach verbleibenden Brandherden umgegraben werden, was sich im steinigen Gelände als gar nicht so einfach erwies. Der gesamte Bereich wurde großzügig gewässert, um eine weitere Entzündung zu verhindern.

Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz beendet und die Fahrzeuge konnten wieder aufgerüstet werden. Die Brandstelle wurde weiterhin stündlich kontrolliert, um eine erneute Entzündung zu verhindern.

Am Einsatz beteiligt waren neben der Feuerwehr aus Simmersfeld mit vier Fahrzeugen die Feuerwehr aus Neuweiler mit zwei Fahrzeugen. Die Brandbekämpfer aus Altensteig waren mit vier Fahrzeugen und ihrem Löschwasseranhänger vor Ort. Aus Nagold war ein Tanklöschfahrzeug und der Kommandowagen angerückt. Zur Sicherheit der Einsatzkräfte wurde ein Rettungswagen an die Einsatzstelle gerufen. Ebenfalls vor Ort waren die Bürgermeister Jochen Stoll aus Simmersfeld und Martin Buchwald aus Neuweiler.