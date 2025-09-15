Im VS-Zentralbereich: Opel, Seat, Cupra und Kia – das tut sich gerade in der Automobilbranche

Neubau, Erweiterung und Zusammenlegung: Bei den Marken Opel, Seat, Cupra und Kia tut sich etwas im Zentralbereich von Villingen-Schwenningen. Das sind die Neuerungen in der Branche.
Werkstätten, Prüfstellen, Vermietungen, Autohändler und Tankstellen: Im Zentralbereich von Villingen-Schwenningen, den Gewerbegebieten Auf Herdenen und Neuer Markt, haben sich zahlreiche Unternehmen rund um die Automobilbranche angesiedelt. In drei Autohäusern mit ihren insgesamt sieben Marken stehen nun Veränderungen an.