Im VS-Zentralbereich: Opel, Seat, Cupra und Kia – das tut sich gerade in der Automobilbranche

Neubau, Erweiterung und Zusammenlegung: Bei den Marken Opel, Seat, Cupra und Kia tut sich etwas im Zentralbereich von Villingen-Schwenningen. Das sind die Neuerungen in der Branche.

Werkstätten, Prüfstellen, Vermietungen, Autohändler und Tankstellen: Im Zentralbereich von Villingen-Schwenningen, den Gewerbegebieten Auf Herdenen und Neuer Markt, haben sich zahlreiche Unternehmen rund um die Automobilbranche angesiedelt. In drei Autohäusern mit ihren insgesamt sieben Marken stehen nun Veränderungen an.

ahg – BMW, Mini & Kia Eine Erweiterung der Markenvielfalt gibt es beim ahg-Autohaus Auf Herdenen. Wo bislang BMW- und Mini-Kunden bedient wurden, findet sich nun auch eine Anlaufstelle für die Marke Kia. Seit vergangenen Herbst ist Kia als Teil der ahg-Gruppe (Hauptsitz in Horb am Neckar) auch dort präsent. „Seit Januar starten wir durch“, erklärt Erwin Koller als ahg-Leiter der Region Süd-Schwarzwald im Gespräch mit unserer Redaktion. Damit ist man der einzige Kia-Händler im Schwarzwald-Baar-Kreis. „Über unsere Gruppe können wir auf 250 Fahrzeuge der Marke Kia zurückgreifen“, so Koller.

Derzeit werden am Standort Um- und Ausbaumaßnahmen durchgeführt. So erhält das Autohaus zusätzliche 125 Quadratmeter, „um die neuesten Richtlinien und Vorgaben von Kia umzusetzen“, erläutert der Vertriebsfilialleiter am Villinger Standort. In diesem Zuge werde auch das Mini- zum Kia-Showroom. Ein Werkstatt-Service für Kia bietet die ahg in Villingen bereits an. Im Laufe des Novembers sollen die Baumaßnahmen beendet sein. Zukünftig arbeiten in dem Autohaus dann elf Verkäufer.

Autohaus Storz – Ford & Opel

Rund dreieinhalb Jahre, nachdem das Ford-Autohaus Storz die Marke Opel von der Autowelt Schuler übernommen hat, stehen dort nun Änderungen an. Bislang hatte Opel seinen Standort in der Margarethe-Scherb-Straße behalten und dort sowohl Verkauf als auch den Werkstatt-Service angeboten.

Das Autohaus Storz zentralisiert seine Marken Ford und Opel am Neuen Markt. Foto: Marc Eich

Nun wird das familiengeführte Autohaus seine beiden Marken am Standort im VS-Zentralbereich konzentrieren. Bereits vor Monaten sind dafür am Ford Store am Neuen Markt erste Vorbereitungen getroffen worden. So hatte Storz eine Nachbarfläche planiert, um dort Stellflächen für Fahrzeuge zu realisieren.

Jüngst ist nun bereits die Opel-Werkstatt an den Ford-Standort gewechselt. „Der Opel-Verkauf ist noch bis Frühjahr 2026 in der Margarethe-Scherb-Straße“, so Geschäftsführer Matthias Storz auf Anfrage unserer Redaktion. Anschließend soll die Konzentration am Ford Store gänzlich vollzogen werden, um dort eine breite Marken- und Modellpalette anzubieten.

Autohaus Ladurner – Seat & Cupra

Seit Juni gibt es in der Doppelstadt wieder ein Seat- und Cupra-Autohaus – zunächst als Provisorium, im kommenden Jahr soll ein Neubau die Heimat der beiden Marken werden. Mit Ladurner erweitert ein Tuttlinger Autohaus über die Landkreisgrenze hinweg, um die Marken wieder nach VS zu bringen.

Das Autohaus Ladurner sorgt dafür, dass in VS nun auch wieder Autos der Marken Seat und Cupra verfügbar sind. Foto: Marc Eich

Im Gewerbegebiet Nunnensteig beim Schwarzwald-Baar-Center hat Ladurner vorab den neuen Verkaufsplatz mit drei Verkaufsmitarbeitern eröffnet. Zur Verfügung steht dafür das ehemalige Multimarkenautohaus Carport (2016 erbaut), das derzeit auch für rund 2,5 Millionen Euro zum Verkauf steht. Transparente in direkter Nachbarschaft – zwischen dem bestehenden Autohaus und KFC – machen darauf aufmerksam, dass Ladurner auf einer freien Fläche den Neubau des zukünftigen Standorts plant. Laut eigenen Angaben soll dort die Eröffnung bereits im kommenden Jahr erfolgen.

Auf dem 8000 Quadratmeter großen Grundstück hatten 2020 der Spatenstich der Reiko-Trenkle GmbH stattgefunden. Dort hatte der in Pfaffenweiler ansässige Spezialist für Reinigungs-, Kommunal- und Gartentechnik einen Neubau geplant. Das Vorhaben scheiterte jedoch – nun folgt mit dem Autohaus Ladurner der zweite Anlauf, um die Gewerbefläche zu bebauen.