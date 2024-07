1 Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall bei Vöhrenbach. (Symbolbild) Foto: © Sved Oliver – stock.adobe.com

Ein Motorradfahrer und ein Auto haben sich bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der Landesstraße 173 zwischen Unterkirnach und Vöhrenbach im Gegenverkehr gestreift.









Eine 77-jährige Mercedes-Fahrerin war laut Angaben der Polizei auf der L 173 von Vöhrenbach in Richtung Unterkirnach unterwegs. In einer Rechtskurve streifte das Auto einen entgegenkommenden 16 Jahre alten Motorradfahrer der dadurch stürzte und sich an Hand und Fuß verletzte.