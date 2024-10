Am Donnerstag, 7. November, findet im Teufelwerk in Nagold ein Poetry Slam statt – ein Abend, der sich ganz dem guten Zweck verschreibt und dabei die kreative Kraft der modernen Poesie in den Vordergrund stellt.

Veranstaltet wird das Event von Charity Events Nagold, die im zehnjährigen Jubiläumsjahr neben größeren Tanzevents auch ruhigere Töne anschlagen möchten. Alle Einnahmen aus den Ticketerlösen werden an das Stationäre Hospiz Nagold und die Stiftung Hilfe für kranke Kinder Tübingen gespendet.

„Wir wollten ein Format schaffen, das nicht nur unterhält, sondern das Publikum inspiriert und zum Nachdenken anregt. Der Poetry Slam ist unser erstes Event dieser Art, und wir freuen uns sehr, dass wir so bekannte Künstler für dieses Projekt gewinnen konnten,“ erklärt Patrick Walz, Vorsitzender von Charity Events.

Ein Poetry Slam – die Bühne für Worte und Emotionen

Beim Poetry Slam handelt es sich um einen modernen Dichterwettstreit, bei dem die auftretenden Künstler ihre selbst geschriebenen Texte innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens performen. Die Veranstaltungsform ist 1986 in Chicago entstanden und hat sich dann viele Jahre später in Deutschland verbreitet. Das Besondere: Die Texte dürfen jede Form annehmen, sei es Lyrik, Prosa oder Rap – und das Publikum entscheidet durch Applaus, welcher Beitrag am besten ankommt. Die Slammer sprechen über Themen, die ihnen am Herzen liegen, mal humorvoll und mal nachdenklich, und schaffen so eine außergewöhnliche Atmosphäre, die zum Lachen, Nachdenken und Staunen anregt.

Hochkarätige Slammer, darunter die amtierende deutsche U20-Meisterin Florentina Romina sowie Stefan Unser, Baden-Württembergischer Landesmeister, werden den Abend mit ihren kraftvollen Texten bereichern.

Neben ihnen treten talentierte Künstler wie Marina Sigl, Hank Flemming und Richard König auf und bieten dem Publikum ein vielseitiges Slam-Erlebnis. Die Künstler sind in der Szene bekannt: Kabarettisten Marina Sigl war in der ProSieben-Dating-Show Love is King als „Hoflyrikerin“ zu sehen. Dort brachte sie den Teilnehmenden stilvollen Ausdruck näher.

Slammer Hank Flemming schrieb sein erstes Buch bereits mit fünf Jahren, trat schon auf über 500 Slams auf und hat seitdem mehrere deutsche Literaturpreise gewonnen. Auch regionale Künstler, wie der „Poetryvogel“ sind mit von der Partie.

Dinge aus anderer Perspektive betrachten

Die Idee zu dieser Veranstaltung stammt von Samuel Wolf, der seit Jahren ein großer Fan der „Slams“ ist: „Ich bin mit meiner Idee eines Charity Poetry Slams an den Verein herangetreten und bin gleich auf offene Ohren gestoßen. Gerade in der heutigen Zeit, tut es gut, neue Gedanken zu tanken und Dinge aus anderen Perspektiven zu betrachten“, so Wolf. Musikalisch untermalt wird der Abend von Singer und Songwriter André Görzner.

Im Ticketpreis sind regionales Fingerfood sowie der Eintritt enthalten. Tickets gibt es unter www.charityeventsnagold.de und an der Abendkasse. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr.