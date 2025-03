Im Testturm in Rottweil: Läufer, Polizei, Feuerwehr – so kann man beim Towerrun 2025 dabei sein

Am 21. September ist es wieder so weit: Die sechste Auflage des TK Elevator Towerruns in Rottweil verspricht ein einzigartiges sportliches Erlebnis. Jetzt gibt es alle wichtigen Details dazu.

Der TK Elevator Testturm für Hochgeschwindigkeitsaufzüge beherbergt den höchsten Treppenhauslauf Europas. Rund 1200 Treppenläufer reisen in die älteste Stadt Baden-Württembergs, um sich der Herausforderung zu stellen: 1390 Stufen, 232 Meter Höhenunterschied – ein Wettkampf, der Kondition und Willenskraft erfordert.

Ob Hobbyläufer oder internationaler Profi, alle werden für ihre Anstrengung mit einem spektakulären Ausblick von der Aussichtsplattform des Testturms belohnt – mit Sicht über den Schwarzwald bis hin zu den Alpen. Ein besonderes Highlight ist das Finale des Deutschen Towerrunning Cups 2025, bei dem sich die besten Treppenläuferinnen und Treppenläufer der Szene messen werden.

Jeder kann den Testturm bezwingen

Europas höchster Treppenhauslauf ist aber nicht nur etwas für nationale und internationale Topathleten und harte Feuerwehrleute. Im Gegenteil, vom Treppenlauf-Neuling bis zum Wettkampfsportler, vom achtjährigen Kind bis zum 80-jährigen Erwachsenen, einzeln, im Team oder in den Feuerwehrwertungen – jeder kann den Testturm in Rottweil bezwingen. Denn in den letzten Jahren konnten fast alle Starterinnen und Starter die Aussicht im Ziel nach der Kletterpartie genießen.

Eine besondere Atmosphäre

„Der TK Elevator Towerrun 2025 verspricht erneut ein spannendes und mitreißendes Event zu werden. In den vergangenen Jahren hat sich die Veranstaltung als Publikumsmagnet etabliert – weit über unsere Region hinaus“, sagt Beate Höhnle, Turmmanagerin des TK Elevator Testturms. „Auch in diesem Jahr freuen wir uns, zahlreiche nationale und internationale Treppenläufer sowie Feuerwehrteams in unserem Testturm willkommen zu heißen. Diese Vielfalt macht den TKE Towerrun zu einem einzigartigen Erlebnis mit einer großartigen Atmosphäre.“

Die Szene wächst

„Die Treppenlaufszene in Deutschland wächst kontinuierlich. Immer mehr Läufer aus der klassischen Running-Community wagen sich an diese besondere Herausforderung, um ihre Kletterfähigkeiten zu testen und neue Reize zu setzen“, sagt Projektleiter Christian Dillschnitter von der Kölner Eventagentur pulsschlag, die auch am 3. August den KölnTurm Treppenlauf ausrichtet. „Towerruns bieten ein außergewöhnliches Event-Erlebnis. Wer es einmal geschafft hat, sich selbst zu überwinden und die einzigartige Atmosphäre beim Lauf nach oben zu erleben, kommt garantiert wieder.“

Verschiedene Wettbewerbe

Bei der sechsten Veranstaltung in Rottweil werden verschiedene Wettbewerbe angeboten. Neben dem Wettbewerb für Einzelstarter und Teams gehen auch die Feuerwehrleute wieder an den Start. Die Feuerwehr-Teams starten in Schutzkleidung mit und ohne Atemschutzgerät.

Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten am Montagmorgen, 17. März, um Punkt 10 Uhr vor dem PC sitzen oder mit ihren Mobilgeräten am Start sein, um schnell eines der begehrten Starttickets zu ergattern. Denn beim letzten Anmeldestart waren die Startnummern innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft.

Infos rund um die Anmeldung: https://towerrun.tkelevator.com