Im Technischen Ausschuss des Gemeinderats: Diskussion um Lahrer Hochstraße sorgt für dicke Luft

1 Seit März nehmen die Diskussionen um die Bebauung der Hochstraße kein Ende. Foto: Wendling

Die Baupläne für die Lahrer Nordstadt waren wieder einmal Thema im Technischen Ausschuss. Investor Fred Gresens und Baubürgermeister Tilman Petters stellten eine aktualisierte Variante vor. Die Mehrheit lehnte diese jedoch ab.









Die Bebauung in der Hochstraße wurde erstmalig 2020 im Technischen Ausschuss (TA) diskutiert. Die Firma Gemibau will vier viergeschossige Mehrfamilienhäuser mit 41 Wohnungen errichten. Ende 2022 segnete der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans ab, vergangenen März sollte er die Offenlage beschließen. Anwohner gründeten eine Bürgerinitiative (BI), der Beschluss wurde vertagt. Vom Investor eingebrachte Änderungen reichten der BI in der Folge nicht. Trotz vorheriger Zustimmung im TA lehnte der Rat im Oktober die Offenlage des Bebauungsplans ab. Nun lag das Thema abermals beim TA auf dem Tisch. Sitzungsleiter Petters erklärte einleitend, dass es sich um „ein uns drängendes Thema“ handle.