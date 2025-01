Bestnoten bekommt die Hochschule Albstadt-Sigmaringen in zwei aktuellen Rankings des unabhängigen Bewertungsportals StudyCheck. Dort sind Meinungen und Bewertungen von mehr als 83 000 Studierenden eingegangen, davon 851 von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.

Neben Fragen zu Studieninhalten, Lehrenden, Lehrveranstaltungen, Ausstattung der Hochschule oder Organisation des Studiums bewerteten sie Aspekte wie Digitales Studieren. Besonders gut abgeschnitten haben im Ranking die Studiengänge Maschinenbau, Smart Building Engineering and Management und Textil- und Bekleidungstechnologie, aber auch die anderen Studiengänge erreichten Spitzenwerte – die meisten mit Weiterempfehlungsquoten von 100 Prozent oder nur knapp darunter.

Digitales wird groß geschrieben

Studierende der Hochschule betonen in ihren Bewertungen: „Der digitale Aspekt wird an unserer Hochschule großgeschrieben!“ und „Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen zeichnet sich durch ihre überschaubare Größe und die persönliche Atmosphäre aus, was sie von größeren Universitäten unterscheidet. Besonders hervorzuheben ist die praxisnahe Ausrichtung der Lehre.”

Der Tenor insgesamt: An der Hochschule Albstadt-Sigmaringen könne man in einer modernen Lernumgebung, in persönlicher Atmosphäre, bestens betreut und mit großem Praxisbezug studieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Qualität in beiden Bereichen

„Ich freue mich sehr über dieses Ergebnis“, sagt Rektorin Ingeborg Mühldorfer. „Wir sind seit Jahren sehr darum bemüht, unsere digitalen Lehrformate auszubauen und hier eine ebenso große Qualität anzubieten wie in Präsenz.“ Das Ranking zeige, dass dies gelungen sei und von den Studierenden honoriert werde. „Es bestätigt uns auch in unserer Strategie, auch in einer zunehmend digitaler werdenden Welt eine persönliche Atmosphäre zu erhalten, in der die Belange der Studierenden im Mittelpunkt stehen.“ Die Hochschule biete sehr gute Studienbedingungen, „dafür bin ich insbesondere unseren engagierten Lehrenden sehr dankbar“.

StudyCheck ist ein unabhängiges Bewertungsportal, das eine der größten Studiendatenbanken Deutschlands und Österreichs anbietet. Basierend auf rund 340 000 Bewertungen erhalten Studieninteressierte dort von Studierenden sowie Absolventinnen und Absolventen Informationen aus erster Hand. www.studycheck.de Foto (Bildquelle: Hochschule Albstadt-Sigmaringen):