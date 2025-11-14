Im Starterfeld mit Malaika Mihambo: Katharina Flaig aus Hardt blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Fünf Meistertitel und DM-Teilnahme bei den Aktiven. Katharina Flaig aus Hardt, die für die LG Offenburg startet, blickt auf eine starke Saison 2025 zurück.

Bereits im Frühjahr legte die 23-Jährige im Trainingslager auf Mallorca den Grundstein für ihre Form. Die intensive Vorbereitung zeigte früh Wirkung: Beim Saisonauftakt, der B&S Kurpfalz Gala in Weinheim, steigerte Katharina Flaig ihre Bestzeit über 100 Meter Hürden auf 13,86 Sekunden und erfüllte damit sofort die B-Norm für die Deutschen Meisterschaften der Aktiven. Im späteren Finale lief sie bei Rückenwind sogar starke 13,67 Sekunden, ein deutlicher Formhinweis für die kommenden Wettkämpfe.

Nur einen Tag später setzte Flaig beim Weitsprung-Meeting in Ettlingen ein erstes großes Ausrufezeichen: In einem stark besetzten Feld steigerte sie sich mehrfach und landete schließlich bei 6,19 Metern – persönliche Bestleistung und ein klares Signal, dass sie in beiden Disziplinen konkurrenzfähig ist.

In einem Starterfeld mit Malaika Mihambo

Ein weiterer Höhepunkt folgte beim internationalen World Athletics Silver Meeting in Rehlingen. Dort startete sie erstmals in einem Feld mit internationaler Klasse und Athletinnen wie Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Trotz starkem Wind und niedrigen Temperaturen erreichte Flaig solide 6,04 Meter. „Die Weite war nicht optimal, aber allein die Teilnahme war ein beeindruckendes Erlebnis“, erklärte sie später.

Auch über die Hürden zeigte die Athletin aus Hardt eine klare Leistungsentwicklung. Beim Pfingstsportfest in Mannheim lief sie 13,82 Sekunden, in Metzingen verbesserte sie sich auf 13,81 Sekunden. Im Weitsprung egalisierte sie dort mit 6,19 Metern erneut ihre Bestweite und stellte gleich zwei Stadionrekorde auf.

Ende Juni startete Flaig selbstbewusst in die Meisterschaftswochen. Bei den Süddeutschen Meisterschaften der Aktiven in St. Wendel qualifizierte sie sich trotz eines schwierigen Vorlaufs für das A-Finale und steigerte sich dort auf 13,75 Sekunden – persönliche Bestleistung und Platz zwei. Im Weitsprung folgte ihr emotionaler Höhepunkt: Nach einem wechselhaften Wettkampf sicherte sie sich mit einem letzten Versuch über 6,07 Meter den Titel der Süddeutschen Meisterin. „Durch die Oberschenkelprobleme war ich verunsichert, wie weit ich gehen kann. Umso größer war die Erleichterung über den letzten Sprung“, so Flaig.

Bei den Badischen Meisterschaften in Walldorf bestätigte sie ihre starke Form eindrucksvoll. Sie gewann drei Titel: 6,07 Meter im Weitsprung, 13,80 Sekunden über die Hürden und in 12,15 Sekunden eine neue Bestzeit über 100 Meter flach.

Auch bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Rahmen der BW-Finals in Stuttgart präsentierte sich Flaig hervorragend. Mit 13,69 Sekunden im Vorlauf und 13,62 Sekunden im Finale krönte sie sich zur Landesmeisterin. Nur zwei Hundertstel fehlten zur A-Norm für die Deutschen Meisterschaften. Im Weitsprung erreichte sie erneut stabile Leistungen über sechs Meter, mit einem Topwert von 6,12 Metern.

Trotz Verletzung bei der DM mit guter Leistung

Der Saisonhöhepunkt folgte Ende Juli bei den Deutschen Meisterschaften der Aktiven in Dresden. Trotz anhaltender Probleme an der Oberschenkelrückseite zeigte Flaig eine beeindruckend konstante Leistung und erreichte in 13,66 Sekunden ihre zweitbeste Zeit der Saison. „Angesichts der Schmerzen war ich sehr zufrieden. Ich bin froh, dass ich den Wettkampf so durchziehen konnte“, sagte sie rückblickend.

Trainer Volker Zahn lobte die Athletin aus Hardt: „Mit mehreren neuen Bestleistungen, fünf Titeln und einer klaren Weiterentwicklung hat Katharina eine starke Saison abgeliefert.“ Auch Flaig selbst blickt dankbar und motiviert auf die kommenden Vorbereitungen für 2026.