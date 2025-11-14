Im Starterfeld mit Malaika Mihambo: Katharina Flaig aus Hardt blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Fünf Meistertitel und DM-Teilnahme bei den Aktiven. Katharina Flaig aus Hardt, die für die LG Offenburg startet, blickt auf eine starke Saison 2025 zurück.
Bereits im Frühjahr legte die 23-Jährige im Trainingslager auf Mallorca den Grundstein für ihre Form. Die intensive Vorbereitung zeigte früh Wirkung: Beim Saisonauftakt, der B&S Kurpfalz Gala in Weinheim, steigerte Katharina Flaig ihre Bestzeit über 100 Meter Hürden auf 13,86 Sekunden und erfüllte damit sofort die B-Norm für die Deutschen Meisterschaften der Aktiven. Im späteren Finale lief sie bei Rückenwind sogar starke 13,67 Sekunden, ein deutlicher Formhinweis für die kommenden Wettkämpfe.