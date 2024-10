9 Nagolds Stadtpark Kleb ist eine Großbaustelle. Foto: Heiko Hofmann

Die abgelassene Nagold war nur der Vorbote. Jetzt rückt schweres Gerät an. Nagolds neue Mega-Baustelle befindet sich im Stadtpark Kleb. Das hat Auswirkungen auf die Festwiese und den beliebten Spielplatz.









Wie heißt es so schön im Kinderlied: „Wer will fleißige Handwerker sehen?“ – Der sollte am besten in Nagolds Stadtpark gehen. Dort geht es seit dieser Woche so richtig zur Sache. Nagolds neue Großbaustelle ist gestartet.