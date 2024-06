1 Verschiedene Abteilungen des VfL gestalten gemeinsam das Kindersportfest. Unser Foto entstand beim jüngsten Treffen des Orga-Teams. Foto: Hufschmidt

Der VfL Nagold ist im Regelfall eher mit seinen einzelnen Abteilungen präsent im Stadtleben. Einmal im Jahr aber steht eine äußerst beliebte und große gemeinsame Veranstaltung an: das Kindersportfest.









Was zum 175-jährigen Bestehen des Vereins 2022 begann, will jetzt schon keiner mehr missen. Und so wird am Sonntag, 7. Juli von 14 bis 18 Uhr wieder zum bunten Kindersportfest in den Stadtpark Kleb eingeladen.