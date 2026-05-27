Im Stadtpark: 400 Gitarristen sollen in Lahr rocken

Udo Seiwert-Fauti hat als Journalist im Umfeld von der BBC Musikgeschichte erlebt. Nun plant der 75-jährige Schutterzeller einen Flashmob mit mehr als 400 Gibson-Gitarristen.
Udo Seiwert-Fauti aus Neuried brennt für die Rock- und Bluesmusik sowie ihre Historie. Das merkt man, wenn man mit ihm spricht. Seine Liebe zu Bands wie den Beatles und Pink Floyd sowie eine Leidenschaft für den Journalismus habe er früh entdeckt, erzählt er. Für ihn sei immer klar gewesen, dass er beruflich „irgendetwas mit Medien“ zu tun haben wollte. Die beiden Leidenschaften vereinte er in seiner Karriere im Radio, unter anderem bei SWF3 und später auch bei der BBC.