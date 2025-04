Die U19 der TSG Balingen trifft am Mittwoch im Viertelfinale des Verbandspokals auf den VfB Stuttgart. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Bizerba-Arena.

„Wir wissen, dass mit dem VfB vielleicht sogar die beste Jugendmannschaft Deutschlands nach Balingen kommt“, erklärt Mehmet Akbaba im Vorfeld des Kracherspiels gegenüber unserer Redaktion.

Es geht am Mittwoch um den Einzug ins Pokalhalbfinale – und die Rahmenbedingungen sind entsprechend angerichtet. So wird erstmals seit zig Jahren wieder ein Jugendpflichtspiel im Balinger Stadion stattfinden. Auf den sozialen Kanälen rührt der Verein die Werbetrommel und hofft auf 1000 Zuschauer.

Starke Auftritte in Europa

Nico Willig, lange Jahre bei der TSG, und Coach der Stuttgarter meint: „Das habe ich erhofft und auch erwartet, dass man da etwas Großes draus macht.“ Mit seinem Team hat er in der UEFA Youth League für mächtig Furore gesorgt, gescheitert ist man erst am FC Barcelona (1:2). In der DFB-Nachwuchsliga hat man seine Sechsergruppe am Wochenende als Tabellenführer abgeschlossen. Im Achtelfinale wartet nun der 1. FC Köln.

Der Verbandspokal hat im Vergleich dazu für die Schwaben eher eine geringere Wertigkeit, daraus macht Willig keinen Hehl. Es gäbe die klare Absprache, dass dieser Wettbewerb genutzt wird, um den Ergänzungsspielern Spielzeit zu geben. „Unsere Nationalspieler hatten zuletzt vier englische Wochen in Folge“, betont der Fußballlehrer. Top-Talente wie Torhüter Florian Hellstern, Mirza Catovic oder Efe Korkut werden also wohl eher nicht auflaufen.

Knappes Duell

Im November 2023 standen sich die beiden Teams im Achtelfinale des Wettbewerbs gegenüber. Bei Starkregen setzte sich der VfB 2:0 durch. Willig meint: „Balingen hat Qualität und Selbstvertrauen. Ich rechne auch dieses Mal mit einem engen Spiel.“

Für Akbaba und seine Mannschaft, die in der Verbandsstaffel Tabellenführer ist, wird es jedenfalls das „Spiel des Jahres“. Die Devise des Trainers lautet: „Wir merken diese positive Anspannung. Wir sind noch ungeschlagen in dieser Saison und haben uns dieses Bonusspiel verdient. Wir werden mutig Fußball spielen und freuen uns sehr, den VfB begrüßen zu dürfen.“