Im Sommer muss alles fertig sein: Aus Kindergarten wird Schule – so läuft die Blitz-Sanierung in Neuweiler

Aus Kindergarten wird Schule – so läuft die Blitz-Sanierung in Neuweiler

1 Am Gebäude in der Nagolder Straße laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Foto: Thomas Fritsch

In weniger als acht Monaten soll aus dem ehemaligen Kindergarten in der Nagolder Straße in Neuweiler eine Schule werden. Genauer gesagt: eine Interimslösung für die Sommenhardter Karl-Georg-Haldenwang-Schule. Anfang des Jahres haben die Arbeiten begonnen. Bis jetzt sieht es offenbar gut aus.









Bedenken gab es eingangs viel. Machen Denkmal- und Brandschutz Probleme? Wird das Wetter mitmachen? Warten im alten Gebäude Überraschungen in Form maroder Bausubstanz? Und ist es überhaupt möglich, so viele Handwerker in so kurzer Zeit zu bekommen?