Eine besondere Show verspricht der Zirkus Charles Knie, der im September auf dem Festplatz Friedengrund in Villingen gastiert.

In zahlreichen Städten gastierte der Zirkus Charles Knie bereits. Weitere Orte kommen in den nächsten Wochen dazu. Mit dabei ist Villingen.

Von Mittwoch, 4. September, bis Sonntag, 8. September, gibt es Vorstellungen, täglich, ab 16 und 19.30 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr und 15 Uhr im Friedengrund.

Deutschlands zweitgrößter Tourneezirkus hat seine 2022 erstmals präsentierte Erfolgsshow komplett überarbeitet. „Gemeinsam mit unserem Publikum feiern wir das Leben und eine echte Zirkusparty. Wir tanzen auf heißem Sand und tauchen ab in die Tiefen des Meeres. Vorbei an tausendfarbigen Korallen lernen wir neue Meeresbewohner kennen und staunen nicht schlecht – sagenhaft, was die alles können“, schreibt Zirkus Knie.

Fantastische Welt

Und begeistert schon im Vorfeld das Publikum: „Das ist die Geschichte, der Rahmen unserer neuen Zirkuswelt. Eine fantastische Welt, in der wir mit über 100 000 Litern Wasser die Wirklichkeit einfach wegsprudeln und eine Show präsentieren, die europaweit einzigartig ist. Ein völlig neues Zirkuserlebnis voller Kraft, Dynamik und Lebensfreude und der extragroßen Portion bester Comedy.“

Preise und Tickets

Das komplette Programm zum Einheitspreis von 15 Euro (unnummerierte Plätze) und 20 Euro (nummerierte Plätze und Loge) gibt es bei der Familienvorstellung am Mittwoch, 4. September, ab 16 Uhr. Ansonsten betragen die Eintrittspreise für Erwachsene von 25 bis 44 Euro und für Kinder von 20 bis bis 39 Euro. Vorverkauf unter anderem im Online-Shop auf www.zirkus-charles-knie.de und bei Touristinformation-und-Ticket-Service, Rietgasse 2, Villingen.