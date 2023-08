Was steckt hinter dem Verkehrschaos?

1 Durchs Seitzental darf man derzeit nur in eine Richtung fahren. Doch daran halten sich viele nicht. Foto: Lena Knöller

Weil die Station Teinach sechs Wochen lang dicht ist, müssen Autofahrer nach Neubulach über Wildberg fahren. Doch viele halten sich nicht an die offizielle Umleitung – was die Lage in dem kleinen Ortsteil anspannt. Wie reagiert das Landratsamt?









Ein Auto ums andere schlängelt sich am Dienstagvormittag durchs Seitzental. Bald schon kann man die Fahrzeuge nicht mehr zählen – und dabei ist es nicht einmal Hauptverkehrszeit. Immer wieder muss ein Auto anhalten, weil die Straßen zu eng sind für den Gegenverkehr. Und trotzdem sind einige Fahrer flott unterwegs. Teilweise so rasant, dass nichts anderes übrig bleibt, als den Fuß auf der Bremse zu lassen. Was aber treibt die vielen Autofahrer durch den kleinen Ortsteil?