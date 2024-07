7 Passend zum Motto sind die Besucher der Weißen Nacht am See ganz in Weiß gekleidet. Foto: Claudius Eberl

Ein Abend voller Unterhaltung, kulinarischer Leckereien – und all das ganz in Weiß. Bereits zum dritten Mal hatten die Schonacher Gemeindeverwaltung und die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) zur Weißen Nacht am See eingeladen.









Eine zauberhafte Nacht erlebten die Besucher bei der Weißen Nacht am See in Schonach. Am Samstag erstrahlte das Areal bei Einbruch der Dunkelheit im Glanze zahlreicher Lampions.