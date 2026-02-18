Im Schnitt fehlen 1,77 Millionen: So schlecht steht es tatsächlich um die kommunalen Finanzen im Altkreis Lahr

Kommunen ächzen unter hohem Finanzdruck. Das schlägt sich in den Haushalten für 2026 nieder. Einzig Kippenheim und Ringsheim planen mit einem positiven Ergebnis.
Immer mehr Auflagen von Bund und Land während finanzielle Unterstützung ausbleibt, steigende Personalkosten durch neue Tarifabschlüsse und allgemeine Kostensteigerungen aufgrund globaler Krisen. Dies sind nur einige der Gründe, aus denen die Kommunen Alarm schlagen. Doch wie schlecht steht es um deren Finanzen wirklich? Ein vergleichender Blick in die 13 Haushaltssatzungen oder -entwürfe.