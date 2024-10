Tausende Gäste waren in den letzten 40 Jahren schon bei der Abendveranstaltung zu Gast. Auch in diesem Jahr öffnet das historische Gebäude seine Pforten.

Seit gut vier Jahrzehnten lädt das „Alemannische Rittermahl“ im Europa-Park zu einem Abend im historischen Schloss Balthasar ein. Im Oktober 1984 fand das Mahl erstmals statt und hat sich seither zu einem der beliebten Abendformat im Europa-Park entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung des Freizeitparks.

In den vergangenen 40 Jahren hätten rund 250 000 Gäste an mehr als 3000 Terminen das „mittelalterlichen Festmahl“ besucht.

Lesen Sie auch

Die Gäste werden laut der Mitteilung bereits am Haupteingang des Europa-Park vom Schlossherren persönlich in Empfang genommen und durch einen stimmungsvollen Abend begleitet. Serviert wird ein Vier-Gänge-Menü, mit unter anderem geräuchertem Lachs, Holzofenbrot, Krustenbraten und „Nonnenfürzle“, von Knechten und Mägden in mittelalterlicher Tracht serviert.

Gaukler und Tänzer unterhalten

Schauspiel, Witz und interaktive Einlagen würden den Abend zu einem Erlebnis machen, das die Besucher in längst vergangene Zeiten zurückversetzt. Unterstützt werde die Szenerie von Musikern, Tänzern und Gauklern.

Das „Alemannische Rittermahl“ kann noch bis Januar an ausgewählten Freitagen und Samstagen besucht werden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Europa-Parks.