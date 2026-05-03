Im Rottweiler Stadtgraben: Gläserner Fuß und viel Keramik gefunden

Grabungstechniker Thomas Schlipf geht auf der Stadtgrabenbaustelle auf Spurensuche und wird mit Funden reich belohnt.
Spätestens seit sich Rottweil für die Landesgartenschau 2028 aufhübscht, hat die Stadt für Archäologen neu an Bedeutung gewonnen. In vielen Gebieten, wie in der Au, im Bockshof oder derzeit im Stadtgraben, in denen jetzt gebaut wird, hatten Archäologen bislang selten die Gelegenheit, sich auf die Suche nach Spuren der Stadtgeschichte zu machen. Große Forschungsgrabungen des Landesamtes gibt es heutzutage in Rottweil nicht mehr, lediglich Rettungsgrabungen bei diversen Baumaßnahmen. Und die werden überwiegend mit externen Grabungsfirmen durchgeführt.