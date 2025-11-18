Im Raum Rottweil: Aktuell Störung bei Vodafone – kein Netz, Telefon, TV

Viele Kunden im Raum Rottweil sind am Dienstag von einer Vodafone-Störung betroffen.

Seit der Mittagszeit kommt es am Dienstag im Raum Rottweil und umliegenden Gemeinden zu Störungen bei Vodafone-Diensten.

Internetzugang, Telefon und TV sind ebenso betroffen wie die Mobilfunk-Dienste.

Auf der Homepage heißt es: „Du bist nicht alleine von der Störung betroffen und brauchst gerade nichts weiter tun.“ Näheres zu den Gründen und der voraussichtlichen Dauer ist nicht in Erfahrung zu bringen.

Keine Infos zu Zeitraum

Manchmal verzögere sich die Entstörung, warnt Vodafone. Denn es könne stets „zu unvorhersehbaren Ereignissen“ kommen. Man kann sich durch Hinterlegung der Mailadresse informieren lassen, wann die Störung behoben ist. Im Zweifelsfall merken es die Kunden aber auch selbst vor dem PC oder am Handy. Bis dahin hilft nur warten.