Schmotziger Donnerstag in Eutingen Kein Schlüssel: Bürgermeister übergibt einen Chip

In die 1980er-Jahre reisten die Eutinger Talhexen mit ihrer Hit-Parade, die Schelladralle aufs offene Meer und der SVE in den Gerichtssaal – Am Schmozigen Donnerstag erhielt das Prinzenpaar den Rathaus-Schlüssel, und die NZE ging mit einem weiteren Hallen-Ball in die heiße Fasnetsphase.