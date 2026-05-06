Im Rahmen der Sommerakademie: Ettenheimer Bauhof gibt Einblicke in seine Arbeit – und sorgt für Staunen

600 Kilometer Feldweg, elf Sportplätze, fünf Friedhöfe und vieles mehr: Die Ettenheimer Stadtpfleger zeigten Besuchern, wie vielfältig und herausfordernd ihre Aufgaben sind.
Der Tenor unter den rund 30 Teilnehmern am zweiten Abend der diesjährigen Sommerakademie war einhellig: Die Vielfalt, die vom Städtischen Bauhof an Arbeiten für die Allgemeinheit geleistet wird, ist wohl niemandem so richtig bewusst. Genau solche Einblicke in oft selbstverständlich Hingenommenes ist Ziel der Sommerakademie, die von Stadt und örtlicher Volkshochschule mit drei Abenden auch in diesem Jahr organisiert wird.