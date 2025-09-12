Im Porsche Cayman GT4: Der Rottweiler Lion Düker gibt auf dem Nürburgring Gas

Der Rottweiler Lion Düker startet 2025 in der Nürburgring Langstrecken Serie (NLS). Mittlerweile hat der Rennfahrer seine Permit A Lizenz und sitzt am Steuer eines Porsche GT4.
Bereits seit April ist die Saison für den 23-jährigen Lion Düker aus Rottweil in vollem Gange. Dabei gelangen im wichtige Schritte im Motorsport. Beim Team „Adrenalin Motorsport“ im BMW M240i-Cup bestritt er vier Rennen auf der Nürburgring Nordschleife, die wohl bekannteste und anspruchsvollste Rennstrecke der Welt mit dem Spitznamen „Grüne Hölle“, in der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).