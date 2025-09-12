Im Porsche Cayman GT4: Der Rottweiler Lion Düker gibt auf dem Nürburgring Gas

Der Rottweiler Lion Düker startet 2025 in der Nürburgring Langstrecken Serie (NLS). Mittlerweile hat der Rennfahrer seine Permit A Lizenz und sitzt am Steuer eines Porsche GT4.

Bereits seit April ist die Saison für den 23-jährigen Lion Düker aus Rottweil in vollem Gange. Dabei gelangen im wichtige Schritte im Motorsport. Beim Team „Adrenalin Motorsport“ im BMW M240i-Cup bestritt er vier Rennen auf der Nürburgring Nordschleife, die wohl bekannteste und anspruchsvollste Rennstrecke der Welt mit dem Spitznamen „Grüne Hölle“, in der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

Zudem absolvierte er erfolgreich die erforderliche Permit A Lizenz und wechselte nun zu „W&S Motorsport“ aus Ofterdingen. Auf Anhieb konnte er dort im Porsche Cayman GT4 in der NLS - Cup 3 Klasse überzeugen.

Unfall im Qualifying sorgt für Herausforderungen

Bereits beim 24-Stunden-Qualifikationsrennen feierte Düker einen Achtungserfolg, als er im BMW M240i den dritten und vierten Platz belegte. Mit diesem Ergebnis im Rücken wagte er den nächsten Schritt: das erste Rennen mit „W&S Motorsport“ und seinen zwei Teamkollegen Oliver Kunz und Peter Siebert in der NLS-Cup-3- Klasse im Porsche Cayman GT4.

Am 16. August stand sein Debüt zum NLS-6-Lauf mit „W&S Motorsport“ an. Dichter Nebel, Regen und wechselnde Sichtverhältnisse sorgten zunächst für Verschiebungen der Trainingsläufe und Qualifying. Schwierigste Bedingungen machten das Qualifying und das Rennen zu einer echten Herausforderung. Ein Unfall im Qualifying sorgte zunächst für einen Rückschlag, doch das Team reparierte den Cayman GT4 in kurzer Zeit und ermöglichte so doch noch den Start – mit drei Runden Rückstand zum Fahrerfeld mit 111 Fahrzeugen.

Düker und seine Teamkollegen zeigten anschließend eine solide Leistung. Zwar reichte es diesmal nicht für eine Spitzenplatzierung, doch die gefahrenen Rundenzeiten und das Zusammenspiel mit dem Team ließen aufhorchen.

Bereits am Samstag steht das nächste Rennen an

„Natürlich war der Unfall im Qualifying ärgerlich. Ich habe das Fahrzeug mit Sliks auf der teils nassen und rutschigen Strecke verloren und bin in den Leitplanken gelandet. Aber wir haben uns gut präsentiert und gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind. Ein großes Dankeschön und noch mal Sorry geht an das Team, das das Auto so schnell wieder fit gemacht hat“, sagte Düker nach dem Rennen auf dem Nürburgring.

Mit den Erfahrungen und Erkenntnissen des ersten Rennwochenendes im Porsche Cayman GT4 ist der Grundstein für den weiteren Saisonverlauf mit dem neuen Team gelegt. In den kommenden Rennen möchte der Rottweiler an seine Leistungen anknüpfen und sich in der NLS-Cup-3-Klasse fest etablieren.

Der nächste Lauf auf dem Nürburgring steht mit einem Vier-Stunden-Rennen schon am 13. September auf dem Terminkalender.