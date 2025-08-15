Im Pfarrhauskeller gefunden: Buch aus 1686 wird in Grafenhausen vor dem Müll gerettet

Im Keller des Pfarrhauses wurden die Tauf-, Ehe- und Sterbedaten längst vergangener Zeiten entdeckt.
Die Seiten vergilbt und empfindlich, die alte lateinische Schrift für das ungeübte Auge nur schwer zu entziffern: Im Keller des Grafenhausener Pfarrhaus wurde ein augenscheinlich sehr altes Buch gefunden, das eigentlich entsorgt werden sollte. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, es handelt sich dabei um das älteste Kirchenbuch von der Pfarrgemeinde St. Jakobus Grafenhausen. Mittlerweile wurde es an das erzbischöfliche Ordinariat Abteilung Diözesanstelle Archiv übergeben.