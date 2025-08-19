Im Oberen Enztal: Ein Blick auf die bekanntesten Personen

Welche Person aus welchem Ort als bekannteste gilt verrät eine besondere Karte. So gibt es auch im Kreis Calw überraschende Namen zu entdecken. Wie lauten diese fürs Obere Enztal?
Karten zeigen Orte an? Nun, nicht immer. Die Online-Karte des Kartenspezialisten Topi Tjukanov aus Helsinki zeigt an der Stelle des jeweiligen Ortes einen Namen an – und zwar den der bekanntesten oder „bemerkenswertesten“ Person aus diesem Ort. Und das funktioniert auch für den Kreis Calw und sogar noch kleinteiliger auch für das Obere Enztal. Wir haben es ausprobiert.