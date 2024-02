Im Nordschwarzwald: Wird es bald Luchsbabys geben?

1 Luchse ernähren sich zum größten Teil von Rehen und anderen Tieren des Waldes. Foto: © creativenature.nl - stock.adobe.com

Die großen Beutegreifer der Region haben schon öfter für Schlagzeilen und Diskussionen gesorgt. Doch die Population der Wölfe und Luchse im Nordschwarzwald könnte schon bald zunehmen.









Der im Ländle wohl bekannteste Vertreter seiner Art ist der Grauwolf GW852m, der 2018 in Bad Wildbad mit einem Schafsriss, bei dem 43 Schafe ums Leben kamen, viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Er ist als „territorialer Wolf“ eingestuft. Das bedeutet, er muss länger als sechs Monate in einem klar umgrenzten Bereich nachgewiesen werden. Infolgedessen wird ein Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald festgelegt. Im Rahmen dieser Kulisse können Ausgleichszahlungen beispielsweise bei Rissen beantragt werden. Noch wäre selbst eine Rudelgründung in Betracht zu ziehen, abhängig ist dies allerdings von einer Wolfsdame.