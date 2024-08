Einen Tag voller Spaß in Weiß und Rot erlebten die Kinder des VfB-Fanclubs Villingendorf und werden ihn so schnell nicht vergessen.

Nach einer kurzweiligen Fahrt, die von fröhlichem Gesang und spannenden Fußballgeschichten geprägt war, gab es auf dem Parkplatz Cannstatter Wasen erst einmal ein zünftiges Frühstück: Butterbrezeln für alle.

Gut gestärkt ging es dann ins Stadion, wo die kleinen Fans große Augen machten. Die Tour führte sie durch die beeindruckende Cannstatter Kurve, vorbei an der Auswechselbank, in die heiligen Hallen der Umkleidekabine und sogar in den Presseraum.

„Echte“ VIPs

Ein Höhepunkt war der Besuch des exklusiven „Porsche Tunnel Clubs“, wo die Kinder sich wie echte VIPs fühlten. Zum krönenden Abschluss durften die jungen Fußball-Enthusiasten ihr Können beim Torwandschießen unter Beweis stellen. Mit viel Eifer und noch mehr Spaß versuchten sie, den Ball ins Loch zu befördern – und so mancher Treffer wurde lautstark bejubelt.

Lächeln im Gesicht

Zurück in Villingendorf wartete im Fantreff eine wohlverdiente Stärkung auf die kleinen Abenteurer: Gegrillte Rote im Wecken und kühle Getränke. Jedes Kind erhielt zudem eine kleine Erinnerung an diesen unvergesslichen Tag.

Ein rundum gelungener Ausflug, der nicht nur den Kindern, sondern auch den begleitenden Mitgliedern des VfB-Fanclubs ein breites Lächeln ins Gesicht zauberte. So macht Ferienprogramm richtig Spaß.