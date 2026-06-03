Nationalpark Schwarzwald: Diese Ponys haben eine wichtige Aufgabe

Die Gräser stehen hoch auf den Heideflächen im Nationalpark Schwarzwald – doch nicht mehr lange. Seit wenigen Wochen weiden hier graue Ponys gemächlich die Vegetation ab. Die sogenannten Konikpferde sind wieder im Einsatz.
Bis Ende November halten die Ponys die traditionellen Bergweiden frei – und leisten damit einen wertvollen Beitrag für die Artenvielfalt der charakteristischen Hochlandschaft, wie der Park mitteilte. Bereits seit 2020 verbringen die Tiere die wärmeren Monate im Nationalpark – im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit dem Zoo Karlsruhe. Den Winter verbringen sie im Naturschutzgebiet Talebuckel bei Offenburg.