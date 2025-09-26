Im Namen der Rebe: Trotz männlicher Konkurrenz: Anna Zenz ist 77. Weinkönigin

Erstmals seit Jahrzehnten kommt ein Mann ins Finale um den traditionsreichen Titel. Doch im Jubel ihrer Fangemeinde nimmt schließlich die neue «First Lady des Rebensafts» die Krone entgegen.
Neustadt/Weinstraße - Erstmals stand ein Mann im Finale - doch zur Deutschen Weinmajestät ist erneut eine Frau gekürt worden. Die 24-jährige Anna Zenz aus dem Anbaugebiet Mosel setzte sich im pfälzischen Neustadt/Weinstraße gegen drei Mitbewerberinnen und einen männlichen Konkurrenten durch und ist 77. Deutsche Weinkönigin.