Im Nagolder Badepark: Der gute Zweck vereint Sport und Festival

Veranstaltet wird das Event am Freitag und Samstag, 25. und 26. Juli, vom gemeinnützigen Verein Charity Events Nagold, der nach seiner Open-Air-Party auf der Burg Hohennagold erneut einen außergewöhnlichen Schauplatz für seine Mission „Gutes tun soll Spaß machen“ gewählt hat. Der Erlös geht zu gleichen Teilen an zwei Einrichtungen in Tübingen, die sich um schwerkranke Kinder und deren Familien kümmern.

Das Konzept „Wir kombinieren bewusst Sport und Festivalatmosphäre für den guten Zweck. Das Zusammenspiel von Sport, Beats und Wasser macht unser Event besonders“, sagt Patrick Walz, Vorsitzender des Vereins. „Und das alles ehrenamtlich und mit enorm viel Herzblut.“ Das Spendenschwimmen läuft dabei durchgehend – auch in der Nacht.

Die Wettbewerbe Neben dem offenen Einzelcup, bei dem Teilnehmende jederzeit spontan ins Wasser steigen können, findet am Freitag, 25. Juli, zwischen 13 und 18 Uhr der Teamcup statt. Dabei handelt es sich um einen Staffelwettbewerb mit bis zu vier Personen pro Team. Geschwommen wird jeweils einzeln – der Wechsel erfolgt, sobald ein Teammitglied erschöpft ist oder freiwillig abgibt.

„Es gewinnt das Team, das in 45 Minuten die meisten Bahnen schafft. Das fordert Ausdauer, Taktik und echten Teamgeist“, erklärt Marius Epple vom Organisationsteam. Sowohl im Einzel- als auch im Teamcup werden Pokale verliehen – für die meisten Bahnen und, ganz bewusst, auch für die höchste Spendensumme. „Wir wollen nicht nur sportliche Leistung würdigen, sondern auch soziale Großzügigkeit“, so Walz. Jedes Team und jeder Teilnehmer kann sich im Vorfeld Sponsoren suchen oder selbst einen Betrag pro geschwommener Bahn festlegen – die Höhe der Spende ist frei wählbar.

Das Wasser hat derzeit 23 Grad. Wem es doch zu kalt sein sollte, darf seine Bahnen im Hallenbad ziehen.

Spendenmöglichkeiten Die Spenden für geschwommene Bahnen können direkt vor Ort in bar oder bequem online über die Spendenplattform von Charity Events Nagold abgegeben werden. Wer über die Plattform spendet, erhält automatisch eine Spendenbescheinigung. „Damit wollen wir es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so einfach wie möglich machen, ihren Beitrag zu leisten – und gleichzeitig Transparenz schaffen“, betont Walz.

Die Spendenplattform wird auch nach der Veranstaltung noch für zwei Wochen offen sein. Wer am Wochenende keine Zeit hat, für den guten Zweck zu schwimmen, kann dies also noch nachholen.

Das Sicherheitskonzept Was viele nicht wissen: Das gesamte Event wird ehrenamtlich organisiert. „Unsere komplette Planung läuft rein ehrenamtlich. Niemand im Team wird bezahlt – wir investieren Wochen an Zeit, parallel zu Beruf und Familie“, sagt Max Dettling von Charity Events Nagold.

Um einen sicheren Ablauf der gesamten Veranstaltung zu gewährleisten, kommt ein umfassendes Sicherheitskonzept zum Einsatz . Ein Projekt dieser Größenordnung birgt auch Unsicherheiten – insbesondere beim Wetter. „Wir wissen, dass es am Freitag laut Wetterbericht auch mal kurz regnen kann. Wir haben uns intensiv in den letzten Tagen mit dem Szenario beschäftig und waren im ständigen Austausch mit dem Team vom Badepark. Für kurzfristige Gewitter, die in der Regel nur kurz andauern, gibt es ein Sicherheitskonzept für die Besucher. Nach einem möglichen Gewitter, kann die Party wieder wie geplant weitergehen, so Dettling.

Mehr als 20 professionelle Sicherheitskräfte sind während der Veranstaltung im Einsatz. Zudem steht ein Awareness-Team bereit, das auf soziale Sicherheit, Deeskalation und Gastfreundlichkeit achtet. Für Notfälle ist der DRK rund um die Uhr vor Ort. Über 50 Ehrenamtliche helfen aktiv mit – von der Technik über die Wasseraufsicht bis hin zur Koordination vor Ort. Unterstützt wird der Verein außerdem von zahlreichen Sponsoren. „Sie helfen uns, das finanzielle Risiko zu minimieren und ermöglichen das Event in dieser Qualität überhaupt erst“, ergänzt Walz.

Das Festival Am Freitagabend verwandelt sich der Badepark zusätzlich in ein Festivalgelände. Beim River-Spring-Open-Air treffen elektronische Beats auf Sommerstimmung. Headlinerin ist die bekannte DJane Jasmin Blust, die zu den gefragtesten Künstlerinnen der süddeutschen Clubszene zählt und auch international auflegt.

Ergänzt wird das Line-up von etablierten DJs aus der Stuttgarter Clubszene, die für musikalische Vielfalt und Open-Air-Atmosphäre sorgen. Als Bühne dient ein markantes Gerüst mit mehreren Türmen – die DJs spielen in drei Meter Höhe über dem Beckenrand.

„Das Festival ist für uns mehr als nur Unterhaltung – es ist Teil eines Gesamtkonzepts, das Menschen begeistert und gleichzeitig einem guten Zweck dient“, sagt Max Dettling. Der Eintritt zum Festival ist ab 18 Jahren. Tickets sind im Vorverkauf online und vereinzelt an der Abendkasse noch erhältlich. Bisher haben sich mehr als 700 Gäste angemeldet.

Bitte um Verständnis Die Veranstalter bitten die Anwohner um Verständnis: „Ja, es wird an diesem Freitagabend bis 23 Uhr etwas lauter als üblich. Aber es ist nur einmal im Jahr und dient einem wirklich guten Zweck“, so Walz. „Nagold braucht auch Raum für Veranstaltungen und Angebote für junge Menschen, sonst verliert es langfristig an Attraktivität“, ergänzt Dettling.

Freibadnutzung Für Badegäste bleibt ein Großteil des Angebots erhalten. Zwar ist ein Teil des Freibads für die Veranstaltung reserviert, das Attraktionsbecken sowie der Sprungturm bleiben jedoch durchgehend zu den üblichen Öffnungszeiten zugänglich. Zudem gibt es ein umfangreiches gastronomisches Angebot auf dem Festivalgelände. „Es gibt Burger, Steaks und auch vegetarisches Angebot – für jeden Geschmack ist was dabei“, ergänzt Robby Schiliro, der für das gastronomische Wohl der Gäste zuständig ist.

Informationen

Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen, Spendenplattform und Tickets unter www.charityeventsnagold.de