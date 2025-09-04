Im Mostmaierhof: So lief der Auftritt von „Les Manivelles“ in Hausach

Das französisch-argentinische Duo trat am Samstagabend im Mostmaierhof auf. Mit ihren Einblicken in die argentinische Musik zeigten sie ihrem Publikum große Emotionen.
Es war wieder einmal etwas ganz Besonderes, was ein zahlreiches Publikum am Samstagabend im Mostmaierhof miterlebte: Das französisch-argentinische Duo „Les Manivelles“ mit Elisa Maciol (Perkussion, Saxofon) und Mariano Alarcón Sturla (Gesang, Gitarre) hatte noch am Abend zuvor in Saarbrücken gastiert und wollte am nächsten Tag in Straßburg auftreten.