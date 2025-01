Nach Brand in Enzklösterle Kater „Whiskey“ wird nach wie vor vermisst

Nach dem Brand in Enzklösterle in der Silvesternacht versuchen viele Menschen um Bürgermeisterin Sabine Zenker, den betroffenen Bewohnern zu helfen. So geht es darum, eine neue Bleibe für alle zu finden. Außerdem läuft noch immer die Suche nach Kater „Whiskey“.