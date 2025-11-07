Im Landkreis Sigmaringen: Arbeiten am Fels – B32 wird abschnittsweise gesperrt
Arbeiten am Fels finden ab Montag, 10. November, an der B32 zwischen Gammertingen und Hettingen statt. Foto: dietwalther - stock.adobe.com

Felsberäumungsarbeiten finden ab Montag, 10. November, auf der Bundesstraße 32 zwischen Hettingen und Gammertingen im Kreis Sigmaringen statt. Das müssen Autofahrer wissen.

Im Auftrag des Landratsamts Sigmaringen erledigt eine Spezialfirma von Montag, 10., bis voraussichtlich Freitag, 14. November, Felsberäumungsarbeiten an der Bundesstraße 32 im Bereich bei der Fischzucht beim Feuerfelsen zwischen Hettingen und Gammertingen. Dabei wird loses und absturzgefährdetes Felsmaterial oberhalb der Straße entfernt. Die Arbeiten sind wetterabhängig. Änderungen im Zeitplan sind daher möglich, teilt das Landratsamt Sigmaringen in einer Pressemitteilung mit.

 

Durch kurzzeitige und abschnittsweise Sperrungen ist an den oben genannten Tagen zwischen 7 und 19 Uhr jeweils mit Verkehrsbehinderungen von einigen Minuten zu rechnen. Für den Busverkehr ergeben sich dadurch nur geringfügige Beeinträchtigungen.

Kosten für Maßnahme an B32: 30 000 Euro

Die Arbeiten waren ursprünglich bereits für Ende Oktober vorgesehen, mussten dann aber kurzfristig verschoben werden – ebenso wie eine geplante Felsberäumung an der Landesstraße 196 zwischen Hausen im Tal und Schwenningen auf Höhe des Felstunnels.

Die Kosten der Maßnahme an der B 32 belaufen sich auf rund 30 000 Euro und werden vom Bund getragen.

 