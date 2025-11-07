Im Landkreis Sigmaringen: Arbeiten am Fels – B32 wird abschnittsweise gesperrt

1 Arbeiten am Fels finden ab Montag, 10. November, an der B32 zwischen Gammertingen und Hettingen statt. Foto: dietwalther - stock.adobe.com Felsberäumungsarbeiten finden ab Montag, 10. November, auf der Bundesstraße 32 zwischen Hettingen und Gammertingen im Kreis Sigmaringen statt. Das müssen Autofahrer wissen.







Im Auftrag des Landratsamts Sigmaringen erledigt eine Spezialfirma von Montag, 10., bis voraussichtlich Freitag, 14. November, Felsberäumungsarbeiten an der Bundesstraße 32 im Bereich bei der Fischzucht beim Feuerfelsen zwischen Hettingen und Gammertingen. Dabei wird loses und absturzgefährdetes Felsmaterial oberhalb der Straße entfernt. Die Arbeiten sind wetterabhängig. Änderungen im Zeitplan sind daher möglich, teilt das Landratsamt Sigmaringen in einer Pressemitteilung mit.