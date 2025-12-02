Im Landesfinale mit dabei: Trampolinturnerinnen aus Oberndorf haben kein Glück

11 Trampolinturnerinnen aus Oberndorf waren beim Landesfinale der P-Stufen in Weingarten mit dabei. Viele von ihnen verpassten das Finale ganz knapp.

Für Anna Hirling, Juli Lehmann und Luisa Ruoff war es der erste Wettkampf auf dem Großtrampolin. Bei einem großen Starterfeld hatten es aber auch die übrigen Oberndorfer Turnerinnen schwer. Emilia Kostylev zeigte bei den Neun- bis Zehn-Jährigen eine schöne Pflichtübung. In der Kür konnte sie nach einer Einbein-Landung nur sechs Sprünge werten lassen und belegte Platz 17.

Eine Klasse höher starteten Leonie Dietrich, Anna Hirling, Pia Kopp, Juli Lehmann, Lene Müller und Luisa Ruoff. Kopp zeigte zwei hohe Übungen, verpasste das Finale aber knapp und wurde Zehnte. Müller begann stark, kam jedoch mit dem Wettkampfgerät nicht zurecht und wurde 13. Dietrich, Ruoff, Lehmann und Hirling hatten ebenfalls Schwierigkeiten, so dass nur je eine Übung vollständig bewertet wurde. Sie belegten die Plätze 18, 19, 21 und 22.

Jessica Kühne zeigte in der Klasse W13-14 ihre neue Übung. Sie turnte sauber, verpasste das Finale aber knapp und wurde Zehnte.

In der Klasse W15–16 starteten Mia Bukenberger und Luca Mowitz. Mowitz konnte im Pflichtdurchgang nur einen Sprung zeigen, turnte aber eine starke Kür und erreichte Rang vier. Bukenberger schaffte beide Übungen souverän, zog ins Finale ein und erkämpfte sich dort Platz drei.

In der Ü30-Klasse trat Trainerin Birgit Hölle an und sicherte sich mit sauberen Übungen die Silbermedaille.