Im Landesfinale mit dabei: Trampolinturnerinnen aus Oberndorf haben kein Glück

11 Trampolinturnerinnen aus Oberndorf waren beim Landesfinale der P-Stufen in Weingarten mit dabei. Viele von ihnen verpassten das Finale ganz knapp.
Für Anna Hirling, Juli Lehmann und Luisa Ruoff war es der erste Wettkampf auf dem Großtrampolin. Bei einem großen Starterfeld hatten es aber auch die übrigen Oberndorfer Turnerinnen schwer. Emilia Kostylev zeigte bei den Neun- bis Zehn-Jährigen eine schöne Pflichtübung. In der Kür konnte sie nach einer Einbein-Landung nur sechs Sprünge werten lassen und belegte Platz 17.