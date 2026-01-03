Im Lahrer Stadtpark: Wie Bilder aus Sand von der Weihnachtsgeschichte erzählen

Ungewöhnliche Darstellungen der biblischen Weihnachtsgeschichte sind noch bis zum 6. Januar auf Tafeln im Stadtpark zu sehen.

Es ist kalt und verschneit im Stadtpark, die meisten Tiere haben sich verzogen und das Wasser ist vereist. Eine Sache ist jedoch neu: 13 Tafeln mit Bildern aus Sand, die im Park verteilt sind. Die evangelisch-methodistische Kirche Lahr hat diese aufgestellt. Die Abbildungen stellen die Weihnachtsgeschichte mitsamt Textpassagen aus der Bibel nach. Die Sandmalerin Conny Klement zeichnet sich für die Bilder verantwortlich und hat sie auch fotografiert.

Eine Karte am Eingangstor des Stadtparks zeigt den Rundweg, den die Besucher einschlagen sollen, um die Erzählung chronologisch nachzuverfolgen. Die Weihnachtsgeschichte nach dem Verständnis der Freikirche beginnt auf der ersten Tafel mit der Vorhersage der Geburt Jesu.

Ein passendes Bild der Künstlerin untermalt bei dieser und den zwölf weiteren Tafel das beschriebene Geschehen. Die Textpassagen sind biblischen Stellen entnommen und als Quelle angegeben, wie etwa Lukas 1,39-45 bei der dritten Tafel. Nach jedem Text wird zudem eine Frage gestellt, die den Leser zum Nachdenken anregen soll. Zum Beispiel: „Bin ich mir bewusst, dass Gott auch mich segnen will?“.

Mehrere Personen beteiligen sich an dem Projekt

Das Besondere an der Aktion: die angebrachten QR-Codes an den 13 Tafeln. Diese können gescannt werden und leiten auf ein Youtube-Video weiter. Der kurze Film zeigt jeweils, wie Klement das Bild mit ihren Händen malt, das schlussendlich auf der Tafel zu sehen ist. Dabei erzählt parallel ein Sprecher die Geschichte zu dem Bild. Für den Rundweg empfiehlt es sich somit, ein Smartphone sowie Kopfhörer mitzunehmen, um das Erlebnis zu vervollständigen.

Neben Sandmalerin Conny Klement waren auch weitere Personen in das Projekt involviert: Der Text zur Weihnachtsgeschichte auf den Tafeln stammt etwa von Johannes Klement, Pastor im Ruhestand. Der Text in den Videos wurde von Kai Rinsland gelesen und die musikalische Begleitung auf der Harfe hatte Silvia Hetzer übernommen.

Der Weihnachtsweg unter dem Motto „Gehen - sehen - staunen“ ist noch bis zum Dienstag, 6. Januar, zugänglich. Weitere Informationen zu der Aktion gibt es unter der Webseite www.emklahr.de/der-weihnachtsweg/.

Informationen zur Aktion

Der Startpunkt des Weges ist am Eingang des Stadtparks. Er verläuft zunächst hinauf zu den Tiergehegen, dann wieder hinunter zur Villa Jamm und von dort am südlichen Rand zurück zum Eingang. Die Gesamtlänge des barrierefreien Weges beträgt circa 800 Meter.