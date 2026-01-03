Im Lahrer Stadtpark: Wie Bilder aus Sand von der Weihnachtsgeschichte erzählen

Ungewöhnliche Darstellungen der biblischen Weihnachtsgeschichte sind noch bis zum 6. Januar auf Tafeln im Stadtpark zu sehen.
Es ist kalt und verschneit im Stadtpark, die meisten Tiere haben sich verzogen und das Wasser ist vereist. Eine Sache ist jedoch neu: 13 Tafeln mit Bildern aus Sand, die im Park verteilt sind. Die evangelisch-methodistische Kirche Lahr hat diese aufgestellt. Die Abbildungen stellen die Weihnachtsgeschichte mitsamt Textpassagen aus der Bibel nach. Die Sandmalerin Conny Klement zeichnet sich für die Bilder verantwortlich und hat sie auch fotografiert.