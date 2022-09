1 Flüchtlinge aus der Ukraine machen auch im Landkreis Rottweil die größte Gruppe aus bei den Zuflucht Suchenden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Mehr Flüchtlinge als 2016 verzeichnet der Landkreis Rottweil aktuell. Im Winter müssen vielleicht wieder Turnhallen als Unterkunft eingesetzt werden.















Kreis Rottweil - „Wir setzen alles daran, nicht auf Turnhallen zurückgreifen zu müssen“, sagt Landrat Wolf-Rüdiger Michel ziemlich zu Anfang seines Vortrags auf der Pressekonferenz des Landkreises Rottweil. Der Satz ist als Warnung zu verstehen. Und genau so ist er auch gemeint: Schon möglich, bedeutet er, dass demnächst wieder Turnhallen geschlossen werden, weil darin Geflüchtete untergebracht werden müssen.

Während der Landkreis Rottweil und die Gemeinden die Situation bei der Zuwanderung vor einigen Wochen noch als "entspannt" eingeschätzt hatten, stellt sie sich inzwischen ganz anders dar. „So schnell kann sich die Welt ändern“, kommentiert der Landrat und zitiert den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck: "Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich."

Die Endlichkeit der Möglichkeiten offenbart sich bei den verfügbaren Unterkünften für die Geflüchteten. Da sind für den Landkreis und für die Kommunen die Kapazitätsgrenzen absehbar – ähnlich wie in anderen Landkreisen.

Deutliche Mehrheit aus der Ukraine

Die nackten Zahlen klingen dramatisch. In den vergangenen sechs Monaten sind laut Sozialdezernentin Angela Jetter insgesamt 2700 Geflüchtete im Landkreis untergebracht – und damit mehr als in den Hochphasen der Jahre 2015 und 2016. Damals waren es maximal 2400 Menschen.

Eine deutliche Mehrheit stellen zurzeit die vor dem Krieg in der Ukraine Geflüchteten dar. Meist handelt es sich bei ihnen um Frauen und Kinder. Nicht nur werden sie nach Kontingenten vom Land auf die Städte und Gemeinden verteilt. Eine erhebliche Zahl taucht nach den Zahlen der Sozialdezernentin aus eigenem Antrieb im Landkreis auf, etwa, weil bereits Verwandte oder Bekannte sich hier niedergelassen haben.

Zum Winter hin steigen die Zahlen

Es sei nicht davon auszugehen, dass sich die Zahlen in absehbarer Zeit reduzieren würden, sagt die Sozialdezernentin: "Wir müssen eher von einer steigenden Zahl unterzubringender Menschen ausgehen." Der Landkreis hat von 970 verfügbaren Unterkünften inzwischen 811 belegt und hält nur noch 159 freie Plätze bereit. Allein im August aber musste der Kreis rund 150 Personen mit einer Unterkunft versorgen. Und die Erfahrung sei, dass die Zahl der Asylbewerber stets zum Winter hin deutlich ansteige, berichtet Angela Jetter.

In den Gemeinden sehe die Situation nicht besser aus, sagt der Bürgermeister von Dunningen, Peter Schumacher: „Ich sehe nicht sehr optimistisch in die Zukunft.“ Auch er betont, dass er die Belegung von Turnhallen zur Unterbringung von Flüchtlingen vermeiden will – garantieren könne er das nicht. Nach seiner Schätzung steht die Gemeinde Dunningen ungefähr zum Jahreswechsel an der Grenze der Aufnahmefähigkeit.

Wohncontainer stellen ungeliebte Lösung dar

Schon jetzt visiert Schumacher daher an, zur Unterbringung Wohncontainer anzumieten. Damit hadert er jedoch auch, rund eine halbe Million Euro könnte das kosten. "Das Geld wird an anderer Stelle fehlen", sagt Schumacher, "und der Unmut wird steigen." Doch der Wohnungsmarkt sei nicht mehr existent. Was der Gemeinde noch angeboten werde, sei unbewohnbar. Schumacher hofft daher auf mehr Geld von Land und Bund.

Rottweils Bürgermeister Christian Ruf sieht auch Container nicht als Ideallösung. „Der Markt ist leergefegt, wir bewegen uns in der Preisspirale.“ In Rottweil setzt er daher darauf, nach dem vorderen Teil des alten Spitals nun auch dessen hintere Gebäudeteile so instandzusetzen, dass dort rund 100 weitere Flüchtlinge untergebracht werden können. Die 1000 Quadratmeter Fläche sollen dafür reichen. Pro Person stünden damit zehn Quadratmeter zur Verfügung. Die Kosten gibt Ruf mit 250.000 Euro an. "Wir gehen davon aus", sagt Ruf, "dass uns das Geld zeitnah erstattet wird." Darüber hinaus betont Rottweils Bürgermeister, jeder sei gehalten, freie geeignete Wohnungen der Stadt zu melden.

Ins gleiche Horn stößt Dorothee Eisenlohr, Oberbürgermeisterin von Schramberg. Auch sie richtet einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung, die Gemeinde von jedem freien Zimmer zu unterrichten. Eisenlohr versichert potenziellen Vermietern: „Wir unterstützen, wir beraten, wir geben ein ehrliches Feedback.“

Landrat fordert gesetzliche Regelungen

Landrat Michel fordert nicht nur mehr Geld von Land und Bund für Kreise und Gemeinden, er kritisiert auch die Politik. Für unhaltbar hält Michel es etwa, dass Flüchtlinge aus der Ukraine, die bereits in einem anderen EU-Staat Zuflucht fanden, völlig legal nach Deutschland kommen könnten.

Dass allerdings Ukrainer in irgendeiner Weise bevorzugt behandelt würden, davon will der Landrat nichts wissen. "Wer das denkt, sollte sich mal fragen, ob er aktuell tatsächlich mit einem Ukrainer tauschen möchte."