Mutmaßlicher Kopf einer Einbrecherbande in Haft

1 Die Diebesbande soll für eine ganze Reihe an Einbrüchen verantwortlich sein. (Symbolfoto). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Einer Ermittlungsgruppe ist es gelungen, den mutmaßlichen Kopf einer Einbrecherbande festzunehmen. Er soll auch für Taten im Kreis Freudenstadt verantwortlich sein.









Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Nach vorangegangenen Ermittlungen erhärtete sich im Oktober 2024 der Verdacht, dass eine Einbrecherbande in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Freudenstadt und Böblingen seit Dezember 2022 ihr Unwesen treibt und für eine ganze Reihe an Einbrüchen infrage kommt.