1 Die Zahl der SC-Fans wächst stetig. Foto: Eibner/Hubbs

Die Euphorie rund um den SC Freiburg reißt nicht ab. Mit dem verlorenen DFB-Pokalfinale in Berlin erreichte die Unterstützung für den Sportklub neue Sphären. Der Sportclub hat es geschafft, diese Begeisterung in die aktuelle Saison zu tragen - und noch mehr.















Link kopiert

Am 4. Spieltag ploppte im Europa Park-Stadion die Meldung auf, dass der SC Freiburg die magische Schallmauer von 40.000 Mitgliedern durchbrochen habe. Das kam einigermaßen überraschend, da zum Saisonstart noch rund 37.000 Vereinsmitglieder bei den Breisgauern verzeichnet waren. Und auch sportlich läuft es: Nach 15. Spieltagen steht der SC sensationell auf Tabellenplatz zwei in der Fußball-Bundesliga.

Tolle Entwicklung im Breisgau

Der rapide Anstieg der Mitgliederzahlen ist exemplarisch für die außerordentlich tolle Entwicklung, die der Verein in den jüngsten zwölf Monaten, aber auch schon in den Jahren zuvor genommen hat.

Nummer eins in Baden

Der SC Freiburg ist der größte Sportverein Badens. Der Verein steht nicht nur für begeisternden Profifußball, sondern auch für eine bundesweit anerkannte Nachwuchsarbeit in der Freiburger Fußballschule und ein ausgeprägtes gesellschaftliches Engagement.

Popularität des Sportclubs immens

Und auch in Sachen Beliebtheit haben die Freiburger mit ihrem individuellen Weg viele Pluspunkte gesammelt. Kein Team genießt auch bei Fans anderer Bundesliga-Klubs so großes Wohlwollen wie der SC Freiburg. Auch in der Schweiz interessieren sich viele für den Verein, dessen Stadion nur 70 Kilometer nördlich von Basel liegt. Das Europa Park-Stadion bietet eine Kapazität von 34.700 Zuschauern. 25.000 Dauerkarten hat der SC für das neue Stadion verkauft. Und Tausende stehen noch auf der Warteliste.

Im Bundesliga-Barometer auf Platz eins

Erstmals landete der SC Freiburg auch beim diesjährigen Bundesliga-Barometer auf Platz eins. Bei der Auszeichnung, die zum 19. Mal durchgeführt wurde, wird die Zufriedenheit der Fans aller Clubs anhand von acht Ober- und 20 Unterthemen gemessen und im Ligavergleich bewertet.

Mit einem Notendurchschnitt von 2,02 landete der SC Freiburg in diesem Jahr auf Platz 1 und verwies RB Leipzig (Platz 2; 2,04) und Union Berlin (Platz 3; 2,08) auf die Plätze. Der FC Bayern München, in den vergangenen sechs Jahren stets auf dem ersten Platz, landete in diesem Jahr auf Rang 5.

Abgefragt beim "Bundesliga-Barometer" wurde die Zufriedenheit der Fans in den Bereichen "Ticketing", "Verkehr", "Stadion", "Gastronomie", "Event-Charakter", "Verein", "Merchandising" und "Image des Klubs". Ligaweit am besten bewerteten die SC-Fans ihren Sport-Club dabei unter anderem in der Rubrik "Verein" (1,49) mit seinem "Management" (1,45), der "Mannschaft" (1,17), den "Fans" (1,50) und dem "Vereinskonzept" (1,48). Ebenfalls ganz vorne liegt der SC Freiburg laut Meinung seiner Fans bei den Kategorien "Image" (1,51) und "Gastrononomie", in der die "Anzahl der Verpflegungsstände (1,98), das "Speisen- und Getränkeangebot" (1,95) und das "Preis-Leistungsverhältnis" (2,53) bewertet wurden.