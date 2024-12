Im kommenden Jahr: Stausee und Hallenbad werden in Rangendingen trockengelegt

1 Für Reparatur- und Wartungsarbeiten am Rückhaltebecken wird 2025 für einige Zeit das Wasser im Rangendinger Stausee abgelassen. Foto: Beiter

Wie die Verwaltung bei der jüngsten Sitzung des Rangendinger Gemeinderats erklärte, stehen 2025 zwei große Projekte an: So soll nicht nur für einige Zeit die Technik im Hallenbad saniert, sondern auch das große Rückhaltebecken gewartet und repariert werden.









Um jede Menge Wasser ging es am Montagabend im Untergeschoss des Gemeindehauses: Denn sowohl am Stausee als auch im Hallenbad wird man den Stöpsel ziehen und das Wasser ablassen müssen. In beiden Fällen sind Wartungsarbeiten der Grund – im Rückhaltebecken klemmt ein Schieber und in der Schwimmhalle muss die Technik saniert werden.