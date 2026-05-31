Im Klinikum Albstadt: Sexuelle Handlungen an sedierten Patienten

Ein zur Tatzeit 36-jähriger Krankenpfleger soll im vergangenen Jahr in einer Albstädter Klinik sexuelle Handlungen an zwei von ihm sedierten Patientinnen vorgenommen haben.

Während der Strafverteidiger Hanno Haupt in der öffentlichen Verhandlung am Landgericht in Hechingen eine von seinem Mandanten autorisierte Erklärung verliest, weint der 37-Jährige und hält sich das Taschentuch vor die Augen, senkt den Kopf. Er schäme sich zutiefst und gestehe alle ihm zur Last gelegten Taten vollumfänglich: „Exakt so wie in der Anklageschrift beschrieben.“ Staatsanwalt Jan Vytlacil hatte zuvor zwei Vorfälle ausführlich geschildert. Diese hatten sich an einer Klinik in Albstadt zugetragen.​

Am 19. Juli 2025 soll der damals 36-Jährige einer Patientin heimlich Benzodiazepin in den Infusionsbeutel verabreicht haben unter dem Vorwand, deren Blutdruck sei zu niedrig. Das Mittel sei tief sedierend und nicht vom Arzt angeordnet worden, hieß es weiter.

Danach war die Patientin etwa dreieinhalb Stunden bis etwa 2 Uhr Nachts betäubt, sodass der ausgebildete Krankenpfleger, der bei einer Leiharbeitsfirma beschäftigt und an das Klinikum vermittelt war, sexuelle Handlungen an der Frau vornehmen konnte. Er zog ihr laut Staatsanwalt T-Shirt, Jogginghose und Socken aus, schob die Unterhose zur Seite und machte sich mit der Hand zu schaffen. Später bekleidete der Angeklagte die Geschädigte mit einem OP-Flügelhemd.

Nachtschicht nach der anderen

Der zweite Vorfall soll sich am 23. August 2025 ereignet haben. Zunächst vergewisserte sich der Krankenpfleger gegen 22 Uhr bei einer Patientin, ob deren Ehemann oder die Tochter noch einmal zurückkommen würden, die zuvor zu Besuch da waren. Dann empfahl der Angeklagte die Einnahme einer Schlaftablette, weil noch in der Nacht ein Neuzugang zu erwarten wäre, der ziemlich laut schnarche.

Nach mehrfachem Drängen kam die Patienten schließlich der Aufforderung nach und fiel nach der Einnahme des Medikaments in einen Dämmerschlaf. Kurz danach entblößte der Krankenpfleger die Patientin und öffnete seine Hose. Zwischendurch sei die Frau immer kurz aufgewacht, konnte sich aber aufgrund ihres kraftlosen Zustandes nicht wehren.

Die Anklage lautet deshalb auf schwere Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung und schwerem sexuellen Übergriff. Er sei zutiefst beschämt, ließ der Angeklagte die Prozessbeteiligten dann wissen: „Ich weiß, dass meine Taten unentschuldbar sind. Es gibt keine Worte, die mein Versagen beschreiben können.“

Schließlich handelt es sich bei den Geschädigten um Patientinnen, die dem Krankenpfleger zur Fürsorge anvertraut waren. Dieser arbeitete hauptsächlich in der Nachtschicht und das auf eigenen Wunsch hin. Die Begründung hierfür – nicht die Entschuldigung, wie der Angeklagte wissen ließ – lag darin, dass der 37-Jährige in seiner Heimat Rumänien einen Sohn habe, bei dem Autismus und ADHS diagnostiziert worden seien, was eine sehr kostspielige Therapie nach sich gezogen habe.

Sodann habe sich bei dem Krankenpfleger ein enormer finanzieller Druck eingestellt. Im Jahr 2013 sei er nach Deutschland gekommen und habe hier als Krankenpfleger in verschiedenen Kliniken gearbeitet. Die letzten eineinhalb Jahre in Albstadt, davor in Balingen.

Die verschiedenen Arbeitsorte dürften deshalb von Belang sein, weil sich während der Vernehmung des Angeklagten herausgestellt hat, dass auf seinem Smartphone Bilder von unbekleideten Unterleibern von Frauen – offensichtlich im Klinikumfeld aufgenommen – sowie Videos gefunden wurden. Der 37-Jährige bestritt vehement, er habe diese Fotos, die er nie weitergegeben habe, zur sexuellen Befriedigung gespeichert. Den eigentlichen Grund konnte er aber selbst nicht nennen und sprach bei den beiden angeklagten Tatvorwürfen immer wieder von „Blackout“.

Isolation und familiärer Druck

Zu seinem privaten Hintergrund ließ der Angeklagte das Gericht um den Vorsitzenden Richter Volker Schwarz wissen, dass er „total erschöpft und sozial isoliert und meilenweit von Frau und Sohn entfernt“ war. Nachweislich hat der Krankenpfleger bis zu 8000 Euro netto im Monat verdient, was an Nachtzuschlägen, Auszahlung von Überstunden und anderen Zuschlägen liege. Oft habe der damals 36-Jährige auf eigenen Wunsch zehn Nachtschichten hintereinander absolviert. Dann sei er auf den Stuttgarter Flughafen gehetzt, in die Heimat geflogen und habe sich dort um die Therapie des Sohnes gekümmert.

Der Angeklagte, der zuvor in Rottenburg wohnhaft war, wurde am 4. November 2025 in Rumänien in Auslieferungshaft genommen, am 5. Dezember 2025 nach Deutschland ausgeliefert und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Die beiden Geschädigten, die beim Prozess als Nebenklägerinnen auftreten, wurden am ersten Verhandlungstag als Zeuginnen unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen, um deren Privatsphäre zu schützen.

Es werden noch weitere Zeugen gehört und auch die beiden Sachverständigen, die am Prozess beteiligt sind, werden zu gegebener Zeit noch ihr Gutachten vorstellen. Der zweite Verhandlungstag ist am Montag, 8. Juni, um 13.30 Uhr angesetzt.