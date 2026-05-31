Im Klinikum Albstadt: Sexuelle Handlungen an sedierten Patienten

Ein zur Tatzeit 36-jähriger Krankenpfleger soll im vergangenen Jahr in einer Albstädter Klinik sexuelle Handlungen an zwei von ihm sedierten Patientinnen vorgenommen haben.
Während der Strafverteidiger Hanno Haupt in der öffentlichen Verhandlung am Landgericht in Hechingen eine von seinem Mandanten autorisierte Erklärung verliest, weint der 37-Jährige und hält sich das Taschentuch vor die Augen, senkt den Kopf. Er schäme sich zutiefst und gestehe alle ihm zur Last gelegten Taten vollumfänglich: „Exakt so wie in der Anklageschrift beschrieben.“ Staatsanwalt Jan Vytlacil hatte zuvor zwei Vorfälle ausführlich geschildert. Diese hatten sich an einer Klinik in Albstadt zugetragen.