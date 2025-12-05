Im Kappeler Ellenbogenwald: Was ein Kreuz über das Schicksal eines Mannes vor 240 Jahren verrät

Das Sühnekreuz im Kappeler Ellenbogenwald steht dort seit 240 Jahren. Doch wieso wurde es damals aufgestellt? Die Antwort steht in alten Dokumenten geschrieben.
In unmittelbarer Nähe der Waldhütte im Ellenbogenwald steht ein kleines, unscheinbares Steinkreuz. Die Inschrift dürfte – zumindest für die meisten vorbeilaufenden Wanderer – mehr Fragen aufwerfen, als sie beantwortet. Wieso es dort aufgestellt wurde und an was es erinnern soll, lassen die eingemeißelten Buchstaben und Zahlen auf den ersten Blick offen.