Im Kampf gegen das Coronavirus Vöhrenbacher Pflegeheim sucht dringend Helfer

Vöhrenbach - Darüber wie schnell es gehen kann, dass Pflegeheime im Kampf gegen das Coronavirus an ihre Grenzen geraten, wurde schon vielfach in der Presse berichtet. Leider ist auch das Alten- und Pflegeheim Luisenhof in Vöhrenbach derzeit stark betroffen - und das, obwohl es seit Beginn der Krise ein sehr gutes Hygienekonzept gibt, das immer wieder überarbeitet und auf die aktuelle Situation angepasst wurde, informiert die Stadtverwaltung.