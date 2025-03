Im Juli in Villingen-Schwenningen: Firmenlauf bringt die Region in Bewegung

Am 3. Juli heißt es wieder: Laufschuhe schnüren und Teamgeist zeigen. Beim achten Firmenlauf in Villingen-Schwenningen werden 3500 Teilnehmer aus 150 Unternehmen erwartet – und es gibt auch ein paar Neuerungen.

Sport, Teamgeist und Spaß – diese drei Elemente hat sich der Badeparadies Schwarzwald Firmenlauf Villingen-Schwenningen auf die Fahnen geschrieben, der am Donnerstag, 3. Juli, um 18 Uhr auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen startet. Bereits zum achten Mal schnüren Mitarbeitende, Auszubildende und Führungskräfte gemeinsam die Laufschuhe, um die fünf Kilometer lange Strecke zu meistern – und echten Teamgeist zu zeigen. Anmeldungen sind noch bis zum 16. Juni möglich.

Möglich ist das Event nur dank zahlreicher Partner, darunter auch der Schwarzwälder Bote und die Neckarquelle als Medienpartner, die gemeinsam die Region in Bewegung bringen. In diesem Jahr werden rund 3500 Teilnehmer aus über 150 Unternehmen erwartet.

„Der Firmenlauf hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender unserer Stadt entwickelt und bringt jedes Jahr Menschen aus der gesamten Region zusammen“, betont Oberbürgermeister Jürgen Roth im Rahmen einer Pressekonferenz. „Die Kombination aus Bewegung, Teamgeist und Charity macht diese Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis – und zu einem echten Gewinn für Villingen-Schwenningen.“ Auch Jürgen Roth wird am Firmenlaufabend dabei sein, auch wenn er selbst nicht mitlaufen wird. „Das ist ein tolles Event und ich bin dankbar, dass wir das hier bei uns durchführen können“, freut er sich auf den Abend.

Sportliches Erlebnis und Teamgeist stärken

Auf die Teilnehmer wartet nicht nur eine sportliche Herausforderung sondern auch ein unvergesslicher Abend mit stimmungsvoller Bühnenshow und Live-Musik. Auch der Titelsponsor Badeparadies Schwarzwald unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung: „Der Firmenlauf ist für uns ein echtes Highlight im Jahr und eine perfekte Gelegenheit, Teamgeist und Zusammenhalt zu stärken“, erklärt Jochen Brugger, Head of Therme des Badeparadies Schwarzwald. Er ist überzeugt, dass das Event auch in diesem Jahr ein toller Dreiklang zwischen Sport, Party und Zeit mit den Kollegen werden wird.

Seit September vergangenen Jahres laufen die Vorbereitungen bei der n plus sport GmbH für die diesjährige Laufsaison. Insgesamt organisiert das Unternehmen zwölf Firmenläufe in zwölf Städten. Das Konzept habe sich bewährt, trotzdem wird es in diesem Jahr die ein oder andere Neuerung geben, erläutert Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der n plus sport GmbH. Die Winterzeit wurde genutzt, um die Webseite des Firmenlaufs noch benutzerfreundlicher zu gestalten. Gleichzeitig arbeiten die Organisatoren daran, für noch bessere Unterhaltung entlang der Strecke zu sorgen. Mit der Startup-Wertung und dem Team-Captain-Bonusprogramm setzt der Firmenlauf in diesem Jahr zudem neue Akzente.

Junge Unternehmen für den Firmenlauf motivieren

Die Startup-Wertung ergänzt die bisherigen Kategorien „Größte Teams“, „Kreativpreis“ und „Azubi-Superstar“. Sie soll speziell junge Unternehmen motivieren, gemeinsam beim Firmenlauf anzutreten und sich der Region zu präsentieren. Unter allen Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost. Das Team-Captain-Bonusprogramm dient der besonderen Motivation aller teilnehmenden Unternehmen. Gelingt dem Team-Captain eine Steigerung der eigenen Teilnehmerzahlen um zehn Prozent, wird dieser mit einem attraktiven Gutschein in Höhe von 25 Euro belohnt.

Die fünf Kilometer lange Laufstrecke, die durch Schwenningen führt, sei eine perfekte Mischung aus Stadtlauf und Naturlauf, betont Ralf Niedermeier. Start und Ziel sind auf dem Schwenninger Messegelände. Nach dem Start führt die Strecke durch das Wohngebiet auf die Neckarstraße und weiter in Richtung Stadtkern. Danach geht es in den Wald, bevor die Teilnehmer am letzten Anstieg noch einmal all ihre Kräfte mobilisieren müssen.

Das Motto „Laufend Gutes tun“ bleibt auch in diesem Jahr ein wichtiger Bestandteil des Events. Pro Teilnehmendem fließt ein Euro an regionale soziale Projekte und den offiziellen Charity-Partner.

Organisatoren haben das Sicherheitskonzept im Blick

Ein wichtiges Thema, das bei Großveranstaltungen inzwischen verstärkt in den Fokus rückt, ist das Sicherheitskonzept. „Das ist ein Thema, das auch bei uns weit oben auf der Agenda steht“, erklärt Ralf Niedermeier. Gut sei die Situation auf dem Schwenninger Messegelände, da dieses eingezäunt sei. Dass man die ganze Laufstrecke entsprechend abschirmt, sei jedoch nicht möglich. Die Organisatoren seien aber in gutem Austausch mit der Stadt und der Polizei, um – falls nötig – weitere Maßnahmen zu ergreifen werden können und den Teilnehmenden bestmöglichen Schutz zu bieten.

Wer am 3. Juli nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, virtuell am Firmenlauf teilzunehmen. Die Organisatoren rund um Ralf Niedermeier hoffen auf viele Teilnehmer und Zuschauer und versprechen ein Event, das Gemeinschaft, Bewegung und Spaß vereint.

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 22 Euro. Anmeldungen sind bis zum 16. Juni unter www.firmenlauf-vs.de möglich.