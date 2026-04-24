Im Jahr 1768 erbaut: Wallburgs St.-Arbogast-Kirche erzählt eine bewegte Geschichte

Das Gotteshaus in Wallburg steckt voller Details. Die Ausstattung erinnert nicht nur an den Namensgeber St. Arbogast, sondern auch an Herrschaften und Kriege.
Vor einigen Tagen füllte sich die kleine Wallburger Kirche St.Arbogast ganz ohne Gottesdienst. Da hatten sich nämlich am Spätnachmittag gleich 36 Bürger eingefunden, um das Bauwerk unter fachkundiger Führung zu besichtigen. Das war Bestandteil des noch bis zum Jahresende laufenden Programms zum 800. Jubiläum der erstmaligen urkundlichen Erwähnung von Wallburg. Dazu hatten die Organisatoren mit Thomas Ruppert einen kirchenhistorisch besonders versierten Experten gewonnen. Der mittlerweile pensionierte Lehrer war nicht nur 1984 hergezogen, sondern hatte hier später auch das Kirchendiener-Amt des Mesners ausgeübt. So gab es keine Fragen aus den Reihen hoch interessierten Kirchenbesucher, die Ruppert nicht umfassend beantworten konnte.