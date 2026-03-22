Im irischen Stil: Heiligenzimmer feiert Kirchenpatrozinium

Es gibt nur wenige Kirchen in Deutschland, die dem Heiligen Patricius geweiht sind, unter anderem im oberschwäbischen Erolzheim, in Heidingsfeld bei Würzburg, in Eitorf bei Köln und in Heiligenzimmern. Seit einigen Jahren wird das Kirchenpatrozinium in Heiligenzimmern deswegen auch im irischen Stil gefeiert. Wie kommt es, dass der irische Nationalheilige in Heiligenzimmern als Kirchenpatron verehrt wird? Irische und schottische Mönche dürften der Grund dafür sein: „Vom Elsasskloster Honau wurde unsere Region durch irische und schottische Mönche missioniert“, schreibt Cornelius Bisinger in seinem heimatkundlichen Lesebuch „Dorfrundgang“.

Voll besetzte Festhalle​ Am vergangenen Samstag gedachten Pfarrer Michael Storost und Mitzelebrant Pater Albert Schrenk des Kirchenpatrons in einem Gottesdienst in der voll besetzten Festhalle. Das Gemeindeteam hatte entsprechende Vorbereitungen getroffen und die Halle mit der irischen Nationalflagge und dem dreiblättrigen Kleeblatt dekoriert, dem Erkennungszeichen des Heiligen. Der Legende nach hatte Patricius den Kelten die Dreieinigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist damit erklärt. In Form von Ansteck-Buttons bekam jeder Gottesdienstgast ein grünes Kleeblatt geschenkt. Einige der Gäste waren grün gekleidet, wie es in Irland am „St. Patrick‘s Day“ Brauch ist. Die Band „Voice“ begleitete den Gottesdienst mit irischen Liedern.

Kirchenband dreht richtig auf

Nach dem Gottesdienst feierten die Gäste weiter bei irischen Getränken und selbst gemachten Leckereien, einige davon in grüner Farbe oder als Kleeblatt dekoriert. Die Kirchenband drehte nochmals richtig auf. Mit irischen Klassikern und Volksliedern lud sie zum Mitsingen ein. Auch Mags Schrenk vom Gemeindeteam, das den Abend organisiert hatte, war sehr zufrieden mit dem Fest. „Es hat bei mir Heimatgefühle geweckt“, sagte sie berührt. Sie kennt den „St. Patrick’s Day“ gut, denn ihr Vater stammt aus Irland. Ihre Familie sei begeistert gewesen, dass ihre Trauung mit ihrem Ehemann Alexander in einer St.Patricius-Kirche gefeiert wurde, erzählte Schrenk. Der Heilige Patricius verbinde sie mit ihrer irischen Verwandtschaft.