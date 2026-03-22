Im irischen Stil: Heiligenzimmer feiert Kirchenpatrozinium

Heiligenzimmern feierte einen Gottesdienst mit irischem Fest.
Es gibt nur wenige Kirchen in Deutschland, die dem Heiligen Patricius geweiht sind, unter anderem im oberschwäbischen Erolzheim, in Heidingsfeld bei Würzburg, in Eitorf bei Köln und in Heiligenzimmern. Seit einigen Jahren wird das Kirchenpatrozinium in Heiligenzimmern deswegen auch im irischen Stil gefeiert. Wie kommt es, dass der irische Nationalheilige in Heiligenzimmern als Kirchenpatron verehrt wird? Irische und schottische Mönche dürften der Grund dafür sein: „Vom Elsasskloster Honau wurde unsere Region durch irische und schottische Mönche missioniert“, schreibt Cornelius Bisinger in seinem heimatkundlichen Lesebuch „Dorfrundgang“.