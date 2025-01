Im Iran in Haft: Nahid Taghavi ist frei – wie die Hechinger Amnesty-Gruppe reagiert

Im Iran in Haft

1 Nahid Taghavi kehrte am Sonntag nach über vier Jahren Haft im Iran nach Deutschland zurück. Foto: dpa-Bildfunk/Mariam Claren

Zur Rückkehr von Nahid Taghavi aus dem Iran äußern sich die Amnesty-International-Vertreter aus Hechingen. Sie wollen sich weiter für die politisch Gefangenen einsetzen.









Die deutsch-iranische Frauenrechtlerin Nahid Taghavi ist nach mehr als vier Jahren willkürlicher Inhaftierung, Isolationshaft und Folter im Iran zu ihrer Familie nach Köln zurückkehrt. Darüber zeigt sich auch die Hechinger Amnesty-International-Gruppe in einer Pressemitteilung sehr erfreut. Am 4. August 2021 ist Nahid Taghavi zu über zehn Jahren Haft wegen angeblicher Beteiligung an einer „illegalen Gruppe“ und „Propaganda gegen den Staat“ verurteilt worden.