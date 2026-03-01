Im Irak und Jordanien: Iran feuert mit Drohnen und Raketen auf Stützpunkte der Bundeswehr
Eine Rauchwolke steigt nach einer Explosion auf. Die Länder USA und Israel haben den Iran angegriffen. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa/Vahid Salemi

Der Iran hat bei seinen Gegenangriffen offenbar auch Stützpunkte der Bundeswehr attackiert. Seit Samstagmorgen seien mehrere iranische Drohnen und Raketen abgefeuert worden.

Der Iran hat bei seinen Gegenangriffen auf Israel und US-Militäreinrichtungen Medienberichten zufolge auch Stützpunkte der Bundeswehr im Irak und in Jordanien beschossen. Seit Samstagmorgen seien mehrere iranische Drohnen und Raketen auf eine multinationale Militärbasis in der Nähe von Erbil im Nordirak sowie auf ein Feldlager der Bundeswehr im Osten Jordaniens abgefeuert worden, berichtete der „Spiegel“ am Sonntag. Alle Geschosse und Drohnen seien durch Flugabwehrsysteme abgefangen worden.

 

Ein Sprecher des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr betätigte dem Sender Welt TV die Angriffe auf Stützpunkte der Bundeswehr im Nahen Osten. In dem Feldlager al-Asrak in Jordanien sind demnach rund 100 Soldaten der Luftwaffe stationiert. In Erbil im Irak sei derzeit eine niedrige zweistellige Zahl an Bundeswehrsoldaten. Die überwiegende Zahl der Soldaten habe sich zum Zeitpunkt des Angriffs in Schutzräumen aufgehalten. Es habe keine Verletzten unter Bundeswehrsoldat gegeben, sagte der Sprecher dem Sender.

Als Sicherheitsmaßnahme angesichts der wachsenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran in der Region seien aus Erbil bereits am 20. Februar Soldaten ausgeflogen, berichtete Welt TV. Derzeit könnten jedoch keine weiteren Soldaten ausgeflogen werden.

Israel und die USA hatten am Samstagmorgen massive Luftangriffe gegen den Iran begonnen. Dabei wurde das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei getötet. Als Reaktion greift der Iran seit Samstag Israel sowie US-Militäreinrichtungen in der Golfregion an.

 