Im Innenraum hatte es fast 50 Grad: Polizei befreit in Rust einen eingesperrten Hund aus Auto

Auf dem Parkplatz eines Campingplatzes ist am Donnerstagmittag ein zehn Monate alter Pudel aus einem VW Bus befreit worden. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung. Zwar seien die Autofenster minimal geöffnet gewesen, hätten jedoch nicht für die ausreichende Kühlung bei Temperaturen von rund 28 Grad Celsius gesorgt. Der Sicherheitsdienst des Europa-Parks hatte das Tier gegen 17 Uhr in dem Auto festgestellt und Polizei und Betriebsfeuerwehr alarmiert. Deren Temperaturmessungen ergaben im Innenraum des in der Sonne stehenden Fahrzeuges annähernd 50 Grad Celsius, was ein schnelles Handeln zwangsläufig machte, heißt es weiter. Die Wehrleute konnten das ohne Wasser zurückgelassene und bereits und stark hechelnde Tier schnell befreien und erstversorgen. Eine weitere tierärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Die später hinzugekommene Hundehalterin erwartet nun eine Anzeige, so die Polizei weiter.