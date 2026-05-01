Im Hinblick auf Ganztagsschule: In den Kappel-Grafenhausener Schulen besteht Handlungsbedarf

Die Gemeinde Kappel-Grafenhausen informierte über die Situation in beiden Schulen mit Blick auf die Ganztagsbetreuung. Dabei wurde klar: Beide stoßen an ihre Grenzen.
Zu einem Infoabend mit anschließendem Meinungsaustausch hat die Verwaltung der Gemeinde Kappel-Grafenhausen alle Eltern von Schul- und Kindergartenkindern eingeladen. Das Thema: Perspektiven und Fortentwicklung der Ganztagesschule. Die Umsetzung des gesetzlich verankerten Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung bei Grundschulkindern war Gegenstand des Infoabends.