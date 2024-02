Im hessischen Oberellenbach: Beim Waldspaziergang entwischt: Zweijähriger wohlauf gefunden

1 Die Einsatzkräfte hatten nach dem Zweijährigen gesucht – nach stundenlanger Suche konnten die Eltern aufatmen. Foto: dpa/Jacob Schröter

Bei einem Waldspaziergang in Hessen verschwindet ein kleiner Junge plötzlich - so berichtet es die Polizei. Schlimmes wird befürchtet. Doch nach stundenlanger Suche können die Eltern aufatmen.









Ein vermisst gemeldeter Zweijähriger ist nach fast siebenstündiger Suche und Einbruch der Dunkelheit in einem Waldstück im hessischen Oberellenbach gefunden worden. Polizei und Rettungskräfte hatten seit Sonntagnachmittag nach dem Jungen gesucht, wie die Polizei mitteilte. Das Kind war seinem Vater nach dessen Angaben bei einem Waldspaziergang in Oberellenbach entwischt. „Der Mann hat sich einen Moment umgeschaut und als er zu seinem Sohn zurückblickte, war der verschwunden“, sagte ein Polizeisprecher in Fulda.